أمر بتدخل الجيش والشرطة .. رئيس الإكوادور يعلن دخول البلاد في «نزاع مسلح داخلي»

اعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن بلاده في حال "نزاع مسلح داخلي"، وأمر ب"تحييد" مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، بحسب مرسوم صدر الثلاثاء.

وأقر المرسوم الرئاسي بـ"وجود نزاع مسلح داخلي" وأمر بـ"تعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية (...) لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضد الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية".

وأمر نوبوا بـ"تحييد" جميع هذه المجموعات الاجرامية، عارضا قائمة مفصلة بأسمائها.





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