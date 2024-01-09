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وزير الخارجية الأمريكي يحث إسرائيل على التفكير في دورها بعد الحرب

1/9/2024 7:26:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا على إسرائيل لتحد من القتلى والجرحى المدنيين في غزة، كما دعا إلى التركيز على علاقاتها بالدول العربية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الثلاثاء.

وجدد بلينكن حديثه في اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

كما سعى لرسم صورة لمستقبل آمن لإسرائيل، ليزيد من احتمال تكامل إقليمي بين إسرائيل ودول عربية بدعم من الولايات المتحدة.

وقال بلينكن لنظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس: "إنه وقت عصيب للغاية. أعرف جهودك على مدار سنوات عديدة لبناء تواصل وتكامل أفضل في الشرق الأوسط. وأعتقد حقا أن هناك فرصا حقيقة حاليا".


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