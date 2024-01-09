جامعة الخليج العربي تسجّل أول براءة اختراع أمريكية في مجال الأمن السيبراني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)USPTO

ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬التي‭ ‬حقّقه‭ ‬قسم‭ ‬حوسبة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬جهود‭ ‬الابتكار‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬يعدّ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬وتشجيع‭ ‬تسجيل‭ ‬براءات‭ ‬الاختراع‭ ‬الأمريكية‭ ‬كجزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لتعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التميّز‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬تقدّم‭ ‬الجامعة‭ ‬ضمن‭ ‬الجامعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاختراع‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المساهمة‭ ‬بإنجاح‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬وضــعتها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬للخــليج‭ ‬العربي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬النمــو‭ ‬الاقتـصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الإقليمي‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭. ‬كما‭ ‬سيمكن‭ ‬هذا‭ ‬الاختراع‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬‮«‬الجيل‭ ‬المستقبلي‮»‬‭ ‬لأجهزة‭ ‬الشبكات‭ ‬وحماية‭ ‬الشبكات‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬وفاعلية،‭ ‬وسيُمكّن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬فعّال‭ ‬بين‭ ‬تبسيط‭ ‬عمليات‭ ‬التثْبيت‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬الحماية،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬حلاً‭ ‬متكاملًا‭ ‬للتحديات‭ ‬المُتَواصِلَة‭ ‬مثل‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬المتطورة‭ ‬باستمرار،‭ ‬والنمو‭ ‬السريع‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬وسعة‭ ‬نطاق‭ ‬الشبكات‭. ‬وهذا‭ ‬الجانب‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬مهارات‭ ‬التعلم‭ ‬والحرفية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأساليب‭ ‬الشكلية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والذي‭ ‬تطرحه‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬فريد‭ ‬ويحقق‭ ‬موائمة‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والشركات‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬المخترع‭ ‬الرئيسي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬حوسبة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬بوحوله‭ ‬أنّ‭ ‬أجهزة‭ ‬الشبكات‭ ‬وحماية‭ ‬الشبكات‭ ‬مثل‭ ‬المُوجِّه،‭ ‬جدار‭ ‬الحماية،‭ ‬ونظام‭ ‬اكتشاف‭ ‬الاختراق،‭ ‬تواجه‭ ‬حاليًّا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التَّثْبيت‭ ‬مرتفع‭ ‬للغاية،‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مسؤول‭ ‬الشبكة‭ ‬خبيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬ثغرات‭ ‬تسمح‭ ‬بتسلل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الضارة‭ ‬والتي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عواقب‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬النظم‭ ‬المعلوماتية‭ ‬والشبكات‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديات‭ ‬التَّثْبيت،‭ ‬يأتي‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬السريع‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬وسعة‭ ‬نطاق‭ ‬الشبكات،‭ ‬والذي‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬نجاعة‭ ‬وفعّالية‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭. ‬وليس‭ ‬ذلك‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬يتضمن‭ ‬التحديات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬تعقيد‭ ‬هيكل‭ ‬الشبكات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬والتطور‭ ‬المتصاعد‭ ‬للتهديدات‭ ‬السيبرانية‭.‬

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