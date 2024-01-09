مركز عبدالرحمن كانو يعلن فعاليات الموسم الثقافي الجديد

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- Akhbar Al Khaleej) أعلن مركز عبدالرحمن كانو الثقافي أجندة الموسم الثقافي التاسع والعشرين، التي من المقرر أن تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي ستعقد خلال الفترة من يناير حتى أبريل، مساء كل يوم أحد وثلاثاء 8 مساءً.
وحول الموسم الثقافي، أكدت الأمينة العامة للمركز الدكتورة معصومة المطاوعة أن لجنة الأنشطة والبرامج بالتعاون مع مجلس إدارة المركز حرصت على تنظيم موسم ثقافي دوري مستدام يصب في إثراء الحراك الثقافي من خلال تسليط الضوء على قضايا متجددة ومتنوعة في مضامينها وموضوعاتها تتناسب مع اهتمامات شرائح المجتمع، فضلًا عن التفاعل مع الأحداث والمناسبات المحلية والعالمية، بما يسهم في تحفيز البيئة الثقافية ونشر الفكر والوعي العام والمتخصص.
ومن المقرر تدشين كتاب (تأويلية بول ريكور وتجديد المنهج النقدي العربي، الشاعر علي عبدالله خليفة نموذجًا)، يوم الأحد 14 يناير، حيث سيتم استضافة الأستاذة نبيلة أحمد من السويد، والدكتور عبدالجليل غزالة من ليبيا والدكتور عبدالفتاح يوسف من البحرين، وسيدير الحوار الدكتور فهد حسين.
كما ستقام فعالية تحت عنوان (توثيق وتسجيل مقتنيات مواد وأدوات التراث الشهبي المادي)، يحاضر فيها الدكتور عبدالعزيز صويلح في 16 يناير، وسيدير الحوار الدكتور عبدالقادر المرزوقي.
وندوة (حصن نفسك من الاحتيال الإلكتروني)، بتاريخ 23 يناير، يتحدث فيها كل من الدكتور مشعل الذوادي، والأستاذة مروة الغزالي والأستاذ نزار معروف، ومن المقرر أن يدير الحوار الأستاذ عصام الخياط.
وورشة خاصة تحت عنوان (إنتاج المحتوى التسويقي السينمائي للأعمال)، يقدمها كل من الأستاذ عمرو عاطف والأستاذ عبدالرحمن دياب بتاريخ 28 يناير الجاري.
ومن منطلق الوفاء للدور الكبير للقامات الثقافية البحرينية، سيعقد المركز بتاريخ 30 يناير ندوة تحت عنوان (قراءة في فكر المؤرخ والمفكر خالد بن خليفة آل خليفة)، بمشاركة كل من الأستاذ المستشار نبيل الحمر، والأستاذ علي عبدالله خليفة، والأستاذ خليل الذوادي، والدكتور علي آل شهاب، والدكتور منصور سرحان، والدكتور شوقي الدلال، والأستاذ السيد زهرة، والأستاذ غازي عبدالمحسن، والأستاذ فواز سليمان، وسيدير الحوار الأستاذ محمد النعار.
وسيتضمن شهر فبراير مجموعة متنوعة من الفعاليات تبدأ بالملتقى الشبابي الثامن الذي سيتم تنظيمه يوم الثلاثاء 6 فبراير المقبل، وتدشين ديوان (كائنات مجهولة النسب) للأستاذ أسامة مهران في 11 فبراير، وسيدير الحوار الأستاذ حسين الصباغ، تليها فعالية بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني بتاريخ 13 فبراير.
وفي إطار الحرص على الفهم العميق للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين وتسريع عجلة النمو المستدام، حرص المركز على تضمين البرنامج ندوة تحت عنوان (مستجدات برامج صندوق العمل لدعم الأفراد والمؤسسات)، حيث ستتم استضافة كل من الأستاذ أحمد جناحي والأستاذ محمد المراشدة، وستدير الحوار الدكتورة هنادي الجودر في 20 فبراير.
وسيقدم الدكتور رضا علي محاضرة في 27 فبراير، بعنوان (حلم أم علم.. هل الموت حتمي؟) يحاوره الدكتور حسن مدن، تليها محاضرة أخرى تحت عنوان (مرض السكر: نقلة نوعية في العلاج)، واستضافة الدكتورة شيماء النشابة، تحاورها الدكتورة فاطمة عبدالمحسن في 5 مارس.
ومع حلول شهر رمضان المبارك ينظم المركز فعالية (رمضان الضيف الكريم) في 12 مارس، يتحدث خلالها الشيخ الدكتور حبيب النامليتي، يحاوره الدكتور محمود آدم، كما يتم تنظيم غبقة بحرينية تونسية في 19 مارس، وحرصًا على تعزيز العمل الفني يعقد المركز أمسية فنية في 16 أبريل.
ومن المقرر أن يتضمن الموسم ورشة عمل تحت عنوان (مهارات في التسويق الرقمي)، يوم الأحد في 21 أبريل، وندوة تحت عنوان (تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ودور الجامعات)، يتحدث فيها كل من الدكتور جاسم حاجي، والدكتورة وسن عواد والدكتورة حصة جنيد، ويدير الحوار الأستاذ أحمد البلوشي في 23 أبريل، بالإضافة إلى فعالية كوب قهوة في 28 أبريل، وسيتم اختتام الفصل الأول من الموسم بمحاضرة تحت عنوان (فن اختراق العقول) من تقديم الدكتور خلف الزهراني تحاوره الأستاذة سهى الشافعي في 30 أبريل.
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