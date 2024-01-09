مركز عبدالرحمن كانو يعلن فعاليات الموسم الثقافي الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحول‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي،‭ ‬أكدت‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬للمركز‭ ‬الدكتورة‭ ‬معصومة‭ ‬المطاوعة‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬ثقافي‭ ‬دوري‭ ‬مستدام‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬متجددة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬في‭ ‬مضامينها‭ ‬وموضوعاتها‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬اهتمامات‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الأحداث‭ ‬والمناسبات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬البيئة‭ ‬الثقافية‭ ‬ونشر‭ ‬الفكر‭ ‬والوعي‭ ‬العام‭ ‬والمتخصص‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تدشين‭ ‬كتاب‭ (‬تأويلية‭ ‬بول‭ ‬ريكور‭ ‬وتجديد‭ ‬المنهج‭ ‬النقدي‭ ‬العربي،‭ ‬الشاعر‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬نموذجًا‭)‬،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬14‭ ‬يناير،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬استضافة‭ ‬الأستاذة‭ ‬نبيلة‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬السويد،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالجليل‭ ‬غزالة‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬يوسف‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيدير‭ ‬الحوار‭ ‬الدكتور‭ ‬فهد‭ ‬حسين‭.‬

كما‭ ‬ستقام‭ ‬فعالية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬توثيق‭ ‬وتسجيل‭ ‬مقتنيات‭ ‬مواد‭ ‬وأدوات‭ ‬التراث‭ ‬الشهبي‭ ‬المادي‭)‬،‭ ‬يحاضر‭ ‬فيها‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬صويلح‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬يناير،‭ ‬وسيدير‭ ‬الحوار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالقادر‭ ‬المرزوقي‭.‬

وندوة‭ (‬حصن‭ ‬نفسك‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭)‬،‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬يناير،‭ ‬يتحدث‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬مشعل‭ ‬الذوادي،‭ ‬والأستاذة‭ ‬مروة‭ ‬الغزالي‭ ‬والأستاذ‭ ‬نزار‭ ‬معروف،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يدير‭ ‬الحوار‭ ‬الأستاذ‭ ‬عصام‭ ‬الخياط‭.‬

وورشة‭ ‬خاصة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬إنتاج‭ ‬المحتوى‭ ‬التسويقي‭ ‬السينمائي‭ ‬للأعمال‭)‬،‭ ‬يقدمها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬عمرو‭ ‬عاطف‭ ‬والأستاذ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬دياب‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬الوفاء‭ ‬للدور‭ ‬الكبير‭ ‬للقامات‭ ‬الثقافية‭ ‬البحرينية،‭ ‬سيعقد‭ ‬المركز‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬ندوة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬قراءة‭ ‬في‭ ‬فكر‭ ‬المؤرخ‭ ‬والمفكر‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭)‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬المستشار‭ ‬نبيل‭ ‬الحمر،‭ ‬والأستاذ‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة،‭ ‬والأستاذ‭ ‬خليل‭ ‬الذوادي،‭ ‬والدكتور‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬شهاب،‭ ‬والدكتور‭ ‬منصور‭ ‬سرحان،‭ ‬والدكتور‭ ‬شوقي‭ ‬الدلال،‭ ‬والأستاذ‭ ‬السيد‭ ‬زهرة،‭ ‬والأستاذ‭ ‬غازي‭ ‬عبدالمحسن،‭ ‬والأستاذ‭ ‬فواز‭ ‬سليمان،‭ ‬وسيدير‭ ‬الحوار‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬النعار‭.‬

وسيتضمن‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬تبدأ‭ ‬بالملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬الثامن‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬6‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬وتدشين‭ ‬ديوان‭ (‬كائنات‭ ‬مجهولة‭ ‬النسب‭) ‬للأستاذ‭ ‬أسامة‭ ‬مهران‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬فبراير،‭ ‬وسيدير‭ ‬الحوار‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسين‭ ‬الصباغ،‭ ‬تليها‭ ‬فعالية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬فبراير‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الفهم‭ ‬العميق‭ ‬للرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسريع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬حرص‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬تضمين‭ ‬البرنامج‭ ‬ندوة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬مستجدات‭ ‬برامج‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬لدعم‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬استضافة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬والأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬المراشدة،‭ ‬وستدير‭ ‬الحوار‭ ‬الدكتورة‭ ‬هنادي‭ ‬الجودر‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬فبراير‭.‬

وسيقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬محاضرة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬فبراير،‭ ‬بعنوان‭ (‬حلم‭ ‬أم‭ ‬علم‭.. ‬هل‭ ‬الموت‭ ‬حتمي؟‭) ‬يحاوره‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬تليها‭ ‬محاضرة‭ ‬أخرى‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬مرض‭ ‬السكر‭: ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬العلاج‭)‬،‭ ‬واستضافة‭ ‬الدكتورة‭ ‬شيماء‭ ‬النشابة،‭ ‬تحاورها‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مارس‭.‬

ومع‭ ‬حلول‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬ينظم‭ ‬المركز‭ ‬فعالية‭ (‬رمضان‭ ‬الضيف‭ ‬الكريم‭) ‬في‭ ‬12‭ ‬مارس،‭ ‬يتحدث‭ ‬خلالها‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬حبيب‭ ‬النامليتي،‭ ‬يحاوره‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬آدم،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬غبقة‭ ‬بحرينية‭ ‬تونسية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مارس،‭ ‬وحرصًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬يعقد‭ ‬المركز‭ ‬أمسية‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أبريل‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬مهارات‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭)‬،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أبريل،‭ ‬وندوة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬تأثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ودور‭ ‬الجامعات‭)‬،‭ ‬يتحدث‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي،‭ ‬والدكتورة‭ ‬وسن‭ ‬عواد‭ ‬والدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬جنيد،‭ ‬ويدير‭ ‬الحوار‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أبريل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فعالية‭ ‬كوب‭ ‬قهوة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أبريل،‭ ‬وسيتم‭ ‬اختتام‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بمحاضرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬فن‭ ‬اختراق‭ ‬العقول‭) ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الدكتور‭ ‬خلف‭ ‬الزهراني‭ ‬تحاوره‭ ‬الأستاذة‭ ‬سهى‭ ‬الشافعي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أبريل‭.‬

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