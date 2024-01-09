Wednesday, 10 January 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز عبدالرحمن كانو يعلن فعاليات الموسم الثقافي الجديد

1/9/2024 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭ ‬أجندة‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬أبريل،‭ ‬مساء‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أحد‭ ‬وثلاثاء‭ ‬8‭ ‬مساءً‭.‬

وحول‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي،‭ ‬أكدت‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬للمركز‭ ‬الدكتورة‭ ‬معصومة‭ ‬المطاوعة‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬ثقافي‭ ‬دوري‭ ‬مستدام‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬متجددة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬في‭ ‬مضامينها‭ ‬وموضوعاتها‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬اهتمامات‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الأحداث‭ ‬والمناسبات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬البيئة‭ ‬الثقافية‭ ‬ونشر‭ ‬الفكر‭ ‬والوعي‭ ‬العام‭ ‬والمتخصص‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تدشين‭ ‬كتاب‭ (‬تأويلية‭ ‬بول‭ ‬ريكور‭ ‬وتجديد‭ ‬المنهج‭ ‬النقدي‭ ‬العربي،‭ ‬الشاعر‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬نموذجًا‭)‬،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬14‭ ‬يناير،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬استضافة‭ ‬الأستاذة‭ ‬نبيلة‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬السويد،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالجليل‭ ‬غزالة‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬يوسف‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيدير‭ ‬الحوار‭ ‬الدكتور‭ ‬فهد‭ ‬حسين‭.‬

كما‭ ‬ستقام‭ ‬فعالية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬توثيق‭ ‬وتسجيل‭ ‬مقتنيات‭ ‬مواد‭ ‬وأدوات‭ ‬التراث‭ ‬الشهبي‭ ‬المادي‭)‬،‭ ‬يحاضر‭ ‬فيها‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬صويلح‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬يناير،‭ ‬وسيدير‭ ‬الحوار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالقادر‭ ‬المرزوقي‭.‬

وندوة‭ (‬حصن‭ ‬نفسك‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭)‬،‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬يناير،‭ ‬يتحدث‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬مشعل‭ ‬الذوادي،‭ ‬والأستاذة‭ ‬مروة‭ ‬الغزالي‭ ‬والأستاذ‭ ‬نزار‭ ‬معروف،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يدير‭ ‬الحوار‭ ‬الأستاذ‭ ‬عصام‭ ‬الخياط‭.‬

وورشة‭ ‬خاصة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬إنتاج‭ ‬المحتوى‭ ‬التسويقي‭ ‬السينمائي‭ ‬للأعمال‭)‬،‭ ‬يقدمها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬عمرو‭ ‬عاطف‭ ‬والأستاذ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬دياب‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬الوفاء‭ ‬للدور‭ ‬الكبير‭ ‬للقامات‭ ‬الثقافية‭ ‬البحرينية،‭ ‬سيعقد‭ ‬المركز‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬ندوة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬قراءة‭ ‬في‭ ‬فكر‭ ‬المؤرخ‭ ‬والمفكر‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭)‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬المستشار‭ ‬نبيل‭ ‬الحمر،‭ ‬والأستاذ‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة،‭ ‬والأستاذ‭ ‬خليل‭ ‬الذوادي،‭ ‬والدكتور‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬شهاب،‭ ‬والدكتور‭ ‬منصور‭ ‬سرحان،‭ ‬والدكتور‭ ‬شوقي‭ ‬الدلال،‭ ‬والأستاذ‭ ‬السيد‭ ‬زهرة،‭ ‬والأستاذ‭ ‬غازي‭ ‬عبدالمحسن،‭ ‬والأستاذ‭ ‬فواز‭ ‬سليمان،‭ ‬وسيدير‭ ‬الحوار‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬النعار‭.‬

وسيتضمن‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬تبدأ‭ ‬بالملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬الثامن‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬6‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬وتدشين‭ ‬ديوان‭ (‬كائنات‭ ‬مجهولة‭ ‬النسب‭) ‬للأستاذ‭ ‬أسامة‭ ‬مهران‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬فبراير،‭ ‬وسيدير‭ ‬الحوار‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسين‭ ‬الصباغ،‭ ‬تليها‭ ‬فعالية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬فبراير‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الفهم‭ ‬العميق‭ ‬للرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسريع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬حرص‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬تضمين‭ ‬البرنامج‭ ‬ندوة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬مستجدات‭ ‬برامج‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬لدعم‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬استضافة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬والأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬المراشدة،‭ ‬وستدير‭ ‬الحوار‭ ‬الدكتورة‭ ‬هنادي‭ ‬الجودر‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬فبراير‭.‬

وسيقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬محاضرة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬فبراير،‭ ‬بعنوان‭ (‬حلم‭ ‬أم‭ ‬علم‭.. ‬هل‭ ‬الموت‭ ‬حتمي؟‭) ‬يحاوره‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬تليها‭ ‬محاضرة‭ ‬أخرى‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬مرض‭ ‬السكر‭: ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬العلاج‭)‬،‭ ‬واستضافة‭ ‬الدكتورة‭ ‬شيماء‭ ‬النشابة،‭ ‬تحاورها‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مارس‭.‬

ومع‭ ‬حلول‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬ينظم‭ ‬المركز‭ ‬فعالية‭ (‬رمضان‭ ‬الضيف‭ ‬الكريم‭) ‬في‭ ‬12‭ ‬مارس،‭ ‬يتحدث‭ ‬خلالها‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬حبيب‭ ‬النامليتي،‭ ‬يحاوره‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬آدم،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬غبقة‭ ‬بحرينية‭ ‬تونسية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مارس،‭ ‬وحرصًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬يعقد‭ ‬المركز‭ ‬أمسية‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أبريل‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬مهارات‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭)‬،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أبريل،‭ ‬وندوة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬تأثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ودور‭ ‬الجامعات‭)‬،‭ ‬يتحدث‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي،‭ ‬والدكتورة‭ ‬وسن‭ ‬عواد‭ ‬والدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬جنيد،‭ ‬ويدير‭ ‬الحوار‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أبريل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فعالية‭ ‬كوب‭ ‬قهوة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أبريل،‭ ‬وسيتم‭ ‬اختتام‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بمحاضرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬فن‭ ‬اختراق‭ ‬العقول‭) ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الدكتور‭ ‬خلف‭ ‬الزهراني‭ ‬تحاوره‭ ‬الأستاذة‭ ‬سهى‭ ‬الشافعي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أبريل‭.‬

كلمات دالة

MENAFN09012024000055011008ID1107702268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث