ميقاتي: لبنان مستعد لمحادثات حول استقرار طويل الأمد على الحدود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - (رويترز): قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لمسؤول كبير في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن لبنان مستعد لإجراء محادثات بشأن الاستقرار على المدى الطويل على حدوده الجنوبية مع إسرائيل. وأوضح مكتب ميقاتي في بيان أنه اجتمع مع جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في بيروت للتأكيد من جديد على «استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد في جنوب لبنان» على طول الحدود مع إسرائيل.
وقال ميقاتي «إننا طلاب استقرار دائم وندعو إلى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان». وأضاف «الموقف الذي أكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل أنتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة أمر مقبول؟».
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