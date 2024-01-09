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ميقاتي: لبنان مستعد لمحادثات حول استقرار طويل الأمد على الحدود

1/9/2024 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬لمسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬لبنان‭ ‬مستعد‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬على‭ ‬حدوده‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأوضح‭ ‬مكتب‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬جان‭ ‬بيير‭ ‬لاكروا‭ ‬وكيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لعمليات‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬للتأكيد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬لبنان‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬لتحقيق‭ ‬عملية‭ ‬استقرار‭ ‬طويلة‭ ‬الامد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬ميقاتي‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬طلاب‭ ‬استقرار‭ ‬دائم‭ ‬وندعو‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬دائم،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تصلنا‭ ‬تحذيرات‭ ‬عبر‭ ‬موفدين‭ ‬دوليين‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬أكرره‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الموفدين‭ ‬هو‭: ‬هل‭ ‬أنتم‭ ‬تدعمون‭ ‬فكرة‭ ‬التدمير؟‭ ‬وهل‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمر‭ ‬مقبول؟‮»‬‭. ‬

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