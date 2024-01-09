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الخارجية الفلسطينية تدين ((دهس)) الجيش الإسرائيلي جثمان شاب بعد قتله

1/9/2024 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

طولكرم‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قيام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بـ«دهس‮»‬‭ ‬جثمان‭ ‬شاب‭ ‬بعد‭ ‬قتله‭ ‬واثنين‭ ‬آخرين‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬بشمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بعد‭ ‬تداول‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬تظهر‭ ‬قيام‭ ‬عربة‭ ‬عسكرية‭ ‬بدوس‭ ‬جثة‭ ‬أحدهم‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬طولكرم‭ ‬الحكومي‮»‬،‭ ‬جميعهم‭ ‬في‭ ‬العشرينيات‭. ‬ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬إكتابا‭ ‬بشمال‭ ‬شرقي‭ ‬طولكرم‭. ‬

ورأت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دهس‭ ‬شهيد‭ ‬طولكرم‭ ‬انحطاط‭ ‬أخلاقي‭ ‬وترجمة‭ ‬لتعليمات‭ ‬وتحريض‭ ‬إسرائيل‭ ‬الرسمي‮»‬،‭ ‬وينمّ‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عقلية‭ ‬فاشية‭ ‬استعمارية‭ ‬عنصرية‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬المُركبة‭ ‬والوحشية‭ ‬ليست‭ ‬الأولى‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬وعناصر‭ ‬مليشيات‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإرهابية‮»‬‭. ‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬تمّ‭ ‬تداوله‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إطلاق‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬القتلى‭ ‬الثلاثة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬إحدى‭ ‬الآليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬بدوس‭ ‬جثة‭ ‬أحدهم‭ ‬مرتين‭. ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬وقوع‭ ‬اشتباك‭ ‬مسلح‭ ‬لكنه‭ ‬أظهر‭ ‬سقوط‭ ‬بندقية‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الشبان‭. ‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التعليق‭. ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬وجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ (‬الشاباك‭) ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬إنهم‭ ‬دخلوا‭ ‬إلى‭ ‬إكتابا‭ ‬‮«‬لاعتقال‭ ‬ناشط‭ ‬إرهابي‭ ‬مطلوب‮»‬‭. ‬وأضافوا‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بين‭ ‬الإرهابيين‭ ‬والقوات‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬3‭ ‬مسلحين‭ ‬حاولوا‭ ‬الفرار‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬نعت‭ ‬كتائب‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬شهداءها‭ ‬يوسف‭ ‬الخولي،‭ ‬عاهد‭ ‬أبو‭ ‬موسى‭ ‬وطارق‭ ‬شاهين‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬الكتائب‭ ‬أن‭ ‬الثلاثة‭ ‬‮«‬ارتقوا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬جبانة‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬طولكرم‮»‬‭.‬

ووصفت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬قتل‭ ‬الشبان‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬جبانة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬رأى‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬محافظ‭ ‬طولكرم‭ ‬جهاد‭ ‬طقطقة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التنكيل‭ ‬بجثة‭ ‬شهيد‭ ‬فلسطيني‭ ‬ودهسه‭ ‬مرة‭ ‬ومرتين‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬تجرد‭ ‬الجيش‭ ‬والاحتلال‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬قيم‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬وشاركت‭ ‬جموع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬القتلى‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬طولكرم،‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬طواقمها‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬‮«‬9‭ ‬إصابات‭ ‬شظايا‭ ‬خلال‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمخيم‭ ‬طولكرم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حادث‭ ‬منفصل،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الشاب‭ ‬عميد‭ ‬ابراهيم‭ ‬سميح‭ ‬جيوسي‭ (‬31‭ ‬عاما‭) ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬عند‭ ‬حاجز‭ ‬عين‭ ‬سينيا‭ ‬شمال‭ ‬رام‭ ‬الله‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬الشاب‭ ‬حاول‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬طعنا‭. ‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلّها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬تصاعداً‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬واعتقال‭ ‬مئات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬اقتحام‭ ‬للمدن‭ ‬والمخيمات‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬330‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وفقا‭ ‬لأرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

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