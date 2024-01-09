في انطلاق الجولة (11) الأخيرة من دوري زينالمنامة والاتحاد.. بروفة لموقعة الكأس المنتظرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬مباراتان‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والاتحاد‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬ونادي‭ ‬النجمة‭.‬

ويدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضغوط‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حسما‭ ‬تأهلهما‭ ‬مبكرا‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المنامة‭ ‬ضمن‭ ‬الصدارة‭ ‬كذلك‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خسارة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬للاتحاد‭ ‬بالتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬غير‭ ‬مجدي‭ ‬كثيرا‭ ‬حيث‭ ‬سيضطر‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬الخامس‭ ‬عند‭ ‬انطلاق‭ ‬السداسي‭ ‬وتشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تخطيه‭ ‬الحالة‭ ‬سيكون‭ ‬خامس‭ ‬الترتيب،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬صالح‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬بالمحرق‭.‬

ويدخل‭ ‬المنامة‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬والأهلي‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬بالدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬وستقام‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬ولذلك‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬بمثابة‭ ‬بروفة‭ ‬للمنامة‭ ‬والاتحاد‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬الكأس‭ ‬المنتظر‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬مدرب‭ ‬المنامة‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬بتوزيع‭ ‬دقائق‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وقد‭ ‬يريح‭ ‬من‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الراحة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬تحصيل‭ ‬حاصل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنامة،‭ ‬أما‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬يتوقع‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬باللاعبين‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬إراحة‭ ‬الأمريكي‭ ‬كلينتوني‭ ‬ايرلي‭ ‬بالخصوص‭ ‬حفاظا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬إلى‭ ‬إيقاف‭ ‬جديد،‭ ‬حيث‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬النرفزة‭ ‬وتكون‭ ‬ردود‭ ‬أفعاله‭ ‬غير‭ ‬محسوبة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬يستعد‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وتشير‭ ‬كل‭ ‬التكهنات‭ ‬والمعطيات‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬ستكون‭ ‬هادئة‭ ‬وبعيدة‭ ‬عن‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية،‭ ‬ولكن‭ ‬ستختلف‭ ‬مواجهة‭ ‬الكأس‭ ‬بينهما‭ ‬اختلافا‭ ‬كبيرا،‭ ‬حيث‭ ‬سيظهر‭ ‬وقتها‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬كل‭ ‬أوراقه‭ ‬وقوته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬