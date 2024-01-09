في انطلاق الجولة (11) الأخيرة من دوري زينالمنامة والاتحاد.. بروفة لموقعة الكأس المنتظرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من الدور التمهيدي لدوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وتقام على صالة اتحاد السلة بأم الحصم مباراتان تجمع الأولى بين فريقي المنامة والاتحاد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساء مواجهة ثانية تجمع بين المنتخب الرديف ونادي النجمة.
ويدخل الفريقان هذه المواجهة من دون ضغوط بعد ان حسما تأهلهما مبكرا إلى الدورة السداسية، كما أن المنامة ضمن الصدارة كذلك بعد تحقيقه تسعة انتصارات متتالية دون أي خسارة، في المقابل هناك فرصة للاتحاد بالتقدم إلى المركز الثاني لكن ذلك غير مجدي كثيرا حيث سيضطر إلى مواجهة الخامس عند انطلاق السداسي وتشير التوقعات إلى أن المحرق في حال تخطيه الحالة سيكون خامس الترتيب، وبالتأكيد ليس من صالح الاتحاد أن يبدأ مشواره بالمحرق.
ويدخل المنامة المباراة برصيد 18 نقطة من تسعة انتصارات في الصدارة، بينما يمتلك الاتحاد في رصيده 16 نقطة من سبعة انتصارات وخسارتين في بداية الدوري أمام الاتحاد والأهلي.
ومن جانب آخر أوقعت قرعة كأس خليفة بن سلمان الفريقين في مواجهة مباشرة بالدور ربع النهائي وستقام بتاريخ 19 يناير الجاري، ولذلك ستكون هذه المواجهة بمثابة بروفة للمنامة والاتحاد قبل لقاء الكأس المنتظر.
ويتوقع أن يقوم مدرب المنامة اليوناني لينوس غافريال بتوزيع دقائق اللعب على جميع اللاعبين، وقد يريح من يحتاج إلى الراحة، وخاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة إلى المنامة، أما فريق الاتحاد بقيادة مدربه الوطني رؤوف حبيل يتوقع كذلك أن يدفع باللاعبين من الصف الثاني مع إراحة الأمريكي كلينتوني ايرلي بالخصوص حفاظا عليه من التعرض إلى إيقاف جديد، حيث كثيرا ما يقع في النرفزة وتكون ردود أفعاله غير محسوبة.
وفي سياق متصل يستعد المنامة الى مواجهة قوية في دولة الكويت بتاريخ 15 يناير الجاري، حينما يحل ضيفا على فريق كاظمة الكويتي في الجولة الرابعة من بطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج.
وتشير كل التكهنات والمعطيات أن هذه المواجهة ستكون هادئة وبعيدة عن الإثارة في ظل الظروف الحالية، ولكن ستختلف مواجهة الكأس بينهما اختلافا كبيرا، حيث سيظهر وقتها كل فريق كل أوراقه وقوته من أجل الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.
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