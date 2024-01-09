مناورة تدريبية أخيرة قبل التوجه إلى قطرمنتخــبنا الوطـــني يلتــقي نظــيره الأنغــولي اليـوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يختتم المنتخب الوطني الاول لكرة القدم اليوم الأربعاء معسكره التدريبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بخوض مناورة تدريبية مع المنتخب الأنغولي عند الساعة 5 مساء على ملعب استاد ضباط شرطة دبي، وذلك ضمن تحضيراته استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الفترة 12 يناير- 10 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وقد أنهى المنتخب الوطني استعداداته لهذه المناورة التدريبية، بإجراء حصة تدريبية مسائية أمس «الثلاثاء» على ملعب مركز جبل علي الرياضي، قادها المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي يعاونه المدرب الوطني المساعد مرجان عيد والطاقم الفني المعاون المكوّن من: المدرب المساعد ايفان مورينو، والمدرب المساعد نيكولاس بيتزي، ومدرب اللياقة أليخاندرو ريكينو، ومساعد مدرب اللياقة ماتياس ريكينو، ومدرب الحراس هيرنان كاستيانو ومساعد مدرب الحراس ايجناسيو لوفيرا، والمحلل الفني توماس ألفونسو والمترجم إلياس طحان.
وقد بدأ المران بتمارين الإحماء والجري ثم انتظم اللاعبون في تقسيمة ركز خلالها المدرب بيتزي على تطبيق الخطة الفنية التي سيخوض من خلالها مناورته هذا المساء.
من جهته، أنهى الجهاز الإداري للمنتخب الوطني بقيادة مدير المنتخب راشد خميس الزياني كافة الترتيبات المتعلقة برحلة المنتخب إلى دولة قطر الشقيقة يوم غد الخميس، حيث بدأ الجهاز الإداري بنقل كافة المعدات والأجهزة تمهيدا لوصول المنتخب إلى العاصمة الدوحة من أجل انطلاقة مشاركة الأحمر الكروي بكأس آسيا.
من جانبه، أكد لاعب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم المهاجم إبراهيم الختال أن المنتخب استفاد كثيرا من معسكره التدريبي بمدينة دبي الإماراتية، مضيفا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب بيتزي وضع برنامجا متكاملا خلال فترة المعسكر، وذلك لرفع جاهزية اللاعبين بالصورة التي تنعكس على أدائه خلال مشاركته في النهائيات الآسيوية، وذلك بحثا عن تحقيق نتائج إيجابية تدفع بالمنتخب للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه المشاركة القارية.
وقال الختال: بداية، أود أن أعرب عن سعادتي البالغة بأن أكون ضمن قائمة لاعبي المنتخب المشاركة في نهائيات كأس آسيا، وأنتهز الفرصة لأوجه شكري للجهاز الفني بقيادة المدرب بيتزي على منحه الفرصة لي لأكون ضمن هذه القائمة، التي أشارك فيها لأول مرة في مسيرتي الكروية، والتي أتطلع من خلالها إلى تقديم أفضل المستويات التي تسهم في تحقيق المنتخب الظهور المشرف والنتائج الإيجابية خلال هذا الملتقى الكروي الآسيوي.
وتابع قائلا: أعتقد أن جميع عوامل النجاح توافرت في المعسكر التدريبي بمدينة دبي، والتي صبت بكل تأكيد في تجهيز المنتخب بالصورة المطلوبة التي تسبق المشاركة في النهائيات الآسيوية؛ فعلى الرغم من صعوبة المنافسة في المجموعة الخامسة التي يوجد فيها المنتخب فإن الحظوظ متساوية بين جميع المنتخبات، وإن منتخبنا الوطني لديه القدرة والفرصة على الظهور بالمستوى والأداء الذي يمكن من خلاله تجاوز الدور الأول والتأهل للأدوار النهائية؛ فلا مستحيل في عالم كرة القدم، وجميع اللاعبين تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم للظهور بالمستوى المشرف والسعي نحو تحقيق الهدف في المرحلة الأولى ثم الاستعداد بقية مراحل هذه البطولة، موجها دعوته للجماهير البحرينية للحضور ومؤازرة المنتخب في هذه المشاركة، معتبرا أن الجماهير البحرينية اللاعب رقم واحد، وأن اللاعبين يستمدون قوتهم من خلال التشجيع الجماهيري، الذي يمنحهم الدفعة المعنوية الكبيرة نحو تقديم أفضل المستويات في جميع المباريات.
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