مناورة تدريبية أخيرة قبل التوجه إلى قطرمنتخــبنا الوطـــني يلتــقي نظــيره الأنغــولي اليـوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يختتم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الاول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بخوض‭ ‬مناورة‭ ‬تدريبية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأنغولي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬تحضيراته‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭- ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وقد‭ ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬استعداداته‭ ‬لهذه‭ ‬المناورة‭ ‬التدريبية،‭ ‬بإجراء‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مسائية‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬الثلاثاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مركز‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬الرياضي،‭ ‬قادها‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬يعاونه‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬المساعد‭ ‬مرجان‭ ‬عيد‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬المعاون‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭: ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬ايفان‭ ‬مورينو،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬نيكولاس‭ ‬بيتزي،‭ ‬ومدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬أليخاندرو‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬ماتياس‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬هيرنان‭ ‬كاستيانو‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬الحراس‭ ‬ايجناسيو‭ ‬لوفيرا،‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬توماس‭ ‬ألفونسو‭ ‬والمترجم‭ ‬إلياس‭ ‬طحان‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬المران‭ ‬بتمارين‭ ‬الإحماء‭ ‬والجري‭ ‬ثم‭ ‬انتظم‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬تقسيمة‭ ‬ركز‭ ‬خلالها‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الخطة‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬سيخوض‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مناورته‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أنهى‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬راشد‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬برحلة‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬بنقل‭ ‬كافة‭ ‬المعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لوصول‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الدوحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انطلاقة‭ ‬مشاركة‭ ‬الأحمر‭ ‬الكروي‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الاول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المهاجم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬استفاد‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬وضع‭ ‬برنامجا‭ ‬متكاملا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعسكر،‭ ‬وذلك‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تدفع‭ ‬بالمنتخب‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭.‬

وقال‭ ‬الختال‭: ‬بداية،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬سعادتي‭ ‬البالغة‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬وأنتهز‭ ‬الفرصة‭ ‬لأوجه‭ ‬شكري‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬على‭ ‬منحه‭ ‬الفرصة‭ ‬لي‭ ‬لأكون‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬القائمة،‭ ‬التي‭ ‬أشارك‭ ‬فيها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الكروية،‭ ‬والتي‭ ‬أتطلع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المنتخب‭ ‬الظهور‭ ‬المشرف‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الكروي‭ ‬الآسيوي‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬توافرت‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي،‭ ‬والتي‭ ‬صبت‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬المنتخب‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية؛‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬فإن‭ ‬الحظوظ‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات،‭ ‬وإن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬والفرصة‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بالمستوى‭ ‬والأداء‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تجاوز‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬والتأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية؛‭ ‬فلا‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬تعاهدوا‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬للظهور‭ ‬بالمستوى‭ ‬المشرف‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ثم‭ ‬الاستعداد‭ ‬بقية‭ ‬مراحل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬موجها‭ ‬دعوته‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬للحضور‭ ‬ومؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬اللاعب‭ ‬رقم‭ ‬واحد،‭ ‬وأن‭ ‬اللاعبين‭ ‬يستمدون‭ ‬قوتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشجيع‭ ‬الجماهيري،‭ ‬الذي‭ ‬يمنحهم‭ ‬الدفعة‭ ‬المعنوية‭ ‬الكبيرة‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭.‬