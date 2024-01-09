Wednesday, 10 January 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناورة تدريبية أخيرة قبل التوجه إلى قطرمنتخــبنا الوطـــني يلتــقي نظــيره الأنغــولي اليـوم

1/9/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يختتم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الاول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بخوض‭ ‬مناورة‭ ‬تدريبية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأنغولي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬تحضيراته‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭- ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وقد‭ ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬استعداداته‭ ‬لهذه‭ ‬المناورة‭ ‬التدريبية،‭ ‬بإجراء‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مسائية‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬الثلاثاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مركز‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬الرياضي،‭ ‬قادها‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬يعاونه‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬المساعد‭ ‬مرجان‭ ‬عيد‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬المعاون‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭: ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬ايفان‭ ‬مورينو،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬نيكولاس‭ ‬بيتزي،‭ ‬ومدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬أليخاندرو‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬ماتياس‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬هيرنان‭ ‬كاستيانو‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬الحراس‭ ‬ايجناسيو‭ ‬لوفيرا،‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬توماس‭ ‬ألفونسو‭ ‬والمترجم‭ ‬إلياس‭ ‬طحان‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬المران‭ ‬بتمارين‭ ‬الإحماء‭ ‬والجري‭ ‬ثم‭ ‬انتظم‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬تقسيمة‭ ‬ركز‭ ‬خلالها‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الخطة‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬سيخوض‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مناورته‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أنهى‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬راشد‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬برحلة‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬بنقل‭ ‬كافة‭ ‬المعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لوصول‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الدوحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انطلاقة‭ ‬مشاركة‭ ‬الأحمر‭ ‬الكروي‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الاول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المهاجم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬استفاد‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬وضع‭ ‬برنامجا‭ ‬متكاملا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعسكر،‭ ‬وذلك‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تدفع‭ ‬بالمنتخب‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭.‬

وقال‭ ‬الختال‭: ‬بداية،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬سعادتي‭ ‬البالغة‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬وأنتهز‭ ‬الفرصة‭ ‬لأوجه‭ ‬شكري‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬على‭ ‬منحه‭ ‬الفرصة‭ ‬لي‭ ‬لأكون‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬القائمة،‭ ‬التي‭ ‬أشارك‭ ‬فيها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الكروية،‭ ‬والتي‭ ‬أتطلع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المنتخب‭ ‬الظهور‭ ‬المشرف‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الكروي‭ ‬الآسيوي‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬توافرت‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي،‭ ‬والتي‭ ‬صبت‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬المنتخب‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية؛‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬فإن‭ ‬الحظوظ‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات،‭ ‬وإن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬والفرصة‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بالمستوى‭ ‬والأداء‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تجاوز‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬والتأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية؛‭ ‬فلا‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬تعاهدوا‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬للظهور‭ ‬بالمستوى‭ ‬المشرف‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ثم‭ ‬الاستعداد‭ ‬بقية‭ ‬مراحل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬موجها‭ ‬دعوته‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬للحضور‭ ‬ومؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬اللاعب‭ ‬رقم‭ ‬واحد،‭ ‬وأن‭ ‬اللاعبين‭ ‬يستمدون‭ ‬قوتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشجيع‭ ‬الجماهيري،‭ ‬الذي‭ ‬يمنحهم‭ ‬الدفعة‭ ‬المعنوية‭ ‬الكبيرة‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭.‬

MENAFN09012024000055011008ID1107702264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث