أوكونيل: متحمس لمشاركتي في بطولة وزارة الداخلية تشالنجر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أبدى الأسترالي كريس أوكونيل، المصنف 71 عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، حماسه للمشاركة في بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس للمرة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى أن بطولات الشرق الأوسط هي من أفضل البطولات لأنها تتميز بدقة التنظيم.
وقال اللاعب أوكونيل إنه أمضى وقتاً ممتعاً في مملكة البحرين، لكن العام الماضي 2023 كان رائعاً بشكل خاص إذ وفرت بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس كافة انواع التسهيلات للأستراليين.
يذكر أن مملكة البحرين تستضيف منافسات بطولة وزارة الداخلية ATP تشالنجر للتنس في نسختها الثالثة خلال الفترة من 11 ولغاية 17 فبراير القادم، والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام على ملاعب التنس في النادي.
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