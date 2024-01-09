أوكونيل: متحمس لمشاركتي في بطولة وزارة الداخلية تشالنجر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أبدى‭ ‬الأسترالي‭ ‬كريس‭ ‬أوكونيل،‭ ‬المصنف‭ ‬71‭ ‬عالميا‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين،‭ ‬حماسه‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تشالنجر‭ ‬للتنس‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطولات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬البطولات‭ ‬لأنها‭ ‬تتميز‭ ‬بدقة‭ ‬التنظيم‭.‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬أوكونيل‭ ‬إنه‭ ‬أمضى‭ ‬وقتاً‭ ‬ممتعاً‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لكن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭ ‬كان‭ ‬رائعاً‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إذ‭ ‬وفرت‭ ‬بطولة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تشالنجر‭ ‬للتنس‭ ‬كافة‭ ‬انواع‭ ‬التسهيلات‭ ‬للأستراليين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستضيف‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ ATP ‭ ‬تشالنجر‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ولغاية‭ ‬17‭ ‬فبراير‭ ‬القادم،‭ ‬والذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬