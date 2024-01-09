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استئناف فعاليات موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

1/9/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تستأنف‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬التاسعة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بإقامة‭ ‬المسابقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للصقور‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الصقارين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬وتحقيقهم‭ ‬لإنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬فوز‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬ببطولة‭ ‬فزاع‭ ‬الدولية،‭ ‬تعود‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬بإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬التسجيل‭ ‬والتشبية‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الأشواط‭ ‬الخاصة‭ ‬بالملاك‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬الأشواط‭ ‬المخصصة‭ ‬للمحترفين‭ ‬السبت‭.‬

كما‭ ‬يشهد‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬أشواطا‭ ‬دولية‭ ‬مفتوحة‭ ‬مخصصة‭ ‬للصقارين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬والتشبية‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬ثم‭ ‬أشواط‭ ‬الفروخ‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬المسابقات‭ ‬بأشواط‭ ‬القرانيس‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬روزنامة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ويأتي‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور،‭ ‬يتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬مسابقات‭ ‬المهد‭ ‬العربي،‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العربي‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وسباقات‭ ‬الهجن،‭ ‬وفعاليات‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالموروث‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

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