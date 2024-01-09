استئناف فعاليات موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تستأنف فعاليات موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته التاسعة هذا الأسبوع بإقامة المسابقات الرئيسية للصقور على مدى الأيام المقبلة.
وبعد انتهاء الصقارين البحرينيين من المشاركة في البطولات الخارجية وتحقيقهم لإنجازات متميزة كان آخرها فوز أحمد عبد الوهاب الهاجري ببطولة فزاع الدولية، تعود المنافسات المحلية بإقامة فعاليات التسجيل والتشبية الأربعاء على أن تقام الأشواط الخاصة بالملاك الجمعة على ميدان قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، فيما تقام الأشواط المخصصة للمحترفين السبت.
كما يشهد موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد أشواطا دولية مفتوحة مخصصة للصقارين من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبدأ بالتسجيل والتشبية يوم 14 يناير ثم أشواط الفروخ 15 يناير على أن تختتم المسابقات بأشواط القرانيس يوم 16 من الشهر نفسه.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد من الفعاليات الرئيسية على روزنامة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي ويأتي بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد في مملكة البحرين.
وبالإضافة إلى مسابقات الصيد بالصقور، يتضمن الموسم مسابقات المهد العربي، وسباقات الخيل العربي الأصيلة، وسباقات الهجن، وفعاليات أخرى تتعلق بالموروث البري الذي تشتهر فيه البحرين ودول الخليج.
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