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نتائج متقدمة لفرسان البحرين في ((دبي لقفز الحواجز))

1/9/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فرسان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬احمد‭ ‬الجهرمي‭ ‬وأحمد‭ ‬أكبر‭ ‬صفر‭ ‬واياد‭ ‬فريد‭ ‬وطارق‭ ‬جابري‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬النجمتين‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬سستينبل‭ ‬ستي‭ ‬للفروسية‭ ‬بدبي‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬سستينبل‭ ‬ستي‭ ‬للفروسية‭ ‬بدبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ -‬7‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

وأحرز‭ ‬الفارس‭ ‬احمد‭ ‬الجهرمي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للبطولة‭ ‬بجولة‭ ‬بدون‭ ‬أخطاء‭ ‬وبزمن‭ ‬61.80‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬الجواد‭ ‬فيفاريو‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬ضد‭ ‬الزمن‭ ‬والمركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بأربعة‭ ‬أخطاء‭ ‬على‭ ‬الجواد‭ ‬إسبيور‭ ‬وبزمن‭ ‬66‭.‬26‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬إرتفاعات‭ ‬125سم‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬الفارس‭ ‬أحمد‭ ‬أكبر‭ ‬صفر‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الفئة‭ ‬بأربعة‭ ‬أخطاء‭ ‬وبزمن‭ ‬77‭.‬17‭.‬

كما‭ ‬أنهى‭ ‬الفارس‭ ‬طارق‭ ‬جابري‭ ‬على‭ ‬الجواد‭ ‬إنجوي‭ ‬شوط‭ ‬النقاط‭ ‬التراكمية‭ ‬بالمركز‭ ‬العشرون‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬61‭ ‬نقطة‭ ‬وبزمن‭ ‬61‭.‬76‭ ‬على‭ ‬ارتفاعات‭ ‬110‭ ‬سم‭.‬

وأنهى‭ ‬الفارس‭ ‬الجهرمي‭ ‬شوط‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬بارتفاع‭ ‬130‭ ‬سم‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬كما‭ ‬أنهى‭ ‬شوط‭ ‬السرعة‭ ‬باليوم‭ ‬الثالث‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬وبدون‭ ‬أخطاء‭ ‬وبزمن‭ ‬60‭.‬31‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬الجواد‭ ‬فيفاريو‭ ‬على‭ ‬ارتفاعات‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬140‭ ‬سم،‭ ‬وأنهى‭ ‬الفارس‭ ‬احمد‭ ‬أكبر‭ ‬شوط‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬130‭ ‬سم‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬جواده‭ ‬‮«‬اولا‭ ‬دي‭ ‬فرونتي‮»‬‭ ‬بثمانية‭ ‬أخطاء‭ ‬وبزمن‭ ‬68‭.‬16‭ ‬ثانية‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والفرسان‭ ‬الأجانب‭ ‬المقيمين‭.‬

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