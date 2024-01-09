المنامة يوافق على احتراف ((موستي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يتمنى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬التوفيق‭ ‬للاعب‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الاحترافي‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬وتمثيل‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭.‬

ويؤكد‭ ‬النادي‭ ‬أنه‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الاحتراف‭ ‬الرياضي،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وتأتي‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬موهبة‭ ‬ومهارات‭ ‬عالية‭ ‬وإمكانيات‭ ‬مميزة‭ ‬اكتسبها‭ ‬مع‭ ‬نشأته‭ ‬بين‭ ‬جدران‭ ‬النادي‭ ‬وتدرجه‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬رغبة‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬تلك‭ ‬المهارات‭ ‬عبر‭ ‬اكتساب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬بالاحتكاك‭ ‬الخارجي‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين،‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬بالمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬ونادي‭ ‬المنامة‭ ‬بالدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬كانت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬طلباً‭ ‬رسمياً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬العربي‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬لإعارة‭ ‬اللاعب‭ ‬مدة‭ ‬موسمين‭ ‬ونصف‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬بالموافقة‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬الموضوع‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬سيعود‭ ‬لتمثيل‭ ‬صفوف‭ ‬المنامة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬الاحتراف،‭ ‬إذ‭ ‬قام‭ ‬بتجديد‭ ‬عقده‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬سلة‭ ‬المنامة‭.‬