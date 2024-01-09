المنامة يوافق على احتراف ((موستي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يتمنى مجلس إدارة نادي المنامة التوفيق للاعب فريق كرة السلة مصطفى حسين في مشواره الاحترافي القادم في صفوف النادي العربي القطري وتمثيل اسم مملكة البحرين خير تمثيل خلال مشاركته في المحافل الخارجية.
ويؤكد النادي أنه يسير في تطبيق خطط واستراتيجية الاحتراف الرياضي، تنفيذاً لتطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات القيادة الرياضية متمثلة في سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وتأتي الموافقة من نادي المنامة في ظل ما يتمتع به اللاعب من موهبة ومهارات عالية وإمكانيات مميزة اكتسبها مع نشأته بين جدران النادي وتدرجه مع جميع فرق الفئات العمرية وصولا إلى الفريق الأول، وفي ظل رغبة اللاعب في تطوير تلك المهارات عبر اكتساب المزيد من الخبرات بالاحتكاك الخارجي مع اللاعبين المحترفين، مما يعود بالمنفعة العامة على رياضة كرة السلة في البحرين بالدرجة الأولى ونادي المنامة بالدرجة الثانية.
وفي وقت سابق كانت إدارة النادي قد تلقت طلباً رسمياً من قبل الأشقاء في النادي العربي بدولة قطر، لإعارة اللاعب مدة موسمين ونصف الموسم، حيث قامت الإدارة بالموافقة بعد دراسة الموضوع بشكل مشترك مع اللاعب بما يصب في مصلحة الجميع.
الجدير بالذكر أن اللاعب سيعود لتمثيل صفوف المنامة بعد انتهاء مدة الاحتراف، إذ قام بتجديد عقده ضمن صفوف سلة المنامة.
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