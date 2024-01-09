استعدادًا لخوض المعترك الرسمي للبطولة الآسيوية 21منتخبنا يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة كازاخستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي مجيد
يُنهي منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد اليوم (الأربعاء) تدريباته البدنية والفنية استعدادًا لمواجهة نظيره الكازاخستاني في أولى مبارياته بالبطولة الآسيوية 21 والمؤهلة لمونديال «كرواتيا – الدانمارك والنرويج».
وستكون الحصة التدريبية اليوم هي الثانية لمنتخبنا بعد أمس الثلاثاء والتي شارك فيها القائد حسين الصياد بعد مرحلة العلاج التي خضع لها في الفترة السابقة وغاب عنها عن مرافقة منتخبنا في معسكره بفرنسا. ومن المؤكد أن يركز مدرب منتخبنا الآيسلندي آرون ومعاونه خلال تدريب اليوم على الجوانب التكتيكية للخطة التي سينتهجها ويريد تطبيقها دفاعيًا وهجوميًا لمواجهة المنافس.
ومن المقرر أن تستضيف مملكة البحرين منافسات البطولة من 11 حتى 25 يناير الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية بمشاركة 16 منتخبًا تم توزيعهم على 4 مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الرئيسي الذي سيتكون من مجموعتين، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي. ويتأهل عن قارة آسيا 4 منتخبات لمونديال «كرواتيا – الدانمارك والنرويج».
ويقع منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم (الإمارات، هونغ كونغ وكازاخستان).
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