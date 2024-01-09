استعدادًا لخوض المعترك الرسمي للبطولة الآسيوية 21منتخبنا يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة كازاخستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





يُنهي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬تدريباته‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬استعدادًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬‮«‬كرواتيا‭ ‬ – ‭ ‬الدانمارك‭ ‬والنرويج‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بعد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬القائد‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬العلاج‭ ‬التي‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬وغاب‭ ‬عنها‭ ‬عن‭ ‬مرافقة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬بفرنسا‭. ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬يركز‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬ومعاونه‭ ‬خلال‭ ‬تدريب‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬التكتيكية‭ ‬للخطة‭ ‬التي‭ ‬سينتهجها‭ ‬ويريد‭ ‬تطبيقها‭ ‬دفاعيًا‭ ‬وهجوميًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنافس‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخبًا‭ ‬تم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيتكون‭ ‬من‭ ‬مجموعتين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬ويتأهل‭ ‬عن‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬لمونديال‭ ‬‮«‬كرواتيا‭ ‬ – ‭ ‬الدانمارك‭ ‬والنرويج‮»‬‭.‬

ويقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ (‬الإمارات،‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وكازاخستان‭).‬