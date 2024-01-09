ثمّن دعم الرئيس بن جلال ورؤيته المستقبليةطموح تبتعث المدير الفني عبدالعزيز عبدو للمعايشة بـ((كأس آسيا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
في خطوة نوعية مثمرة تضاف إلى سلسلة الخطوات التطويرية برؤية شمولية، قررت شركة طموح للإدارة الرياضية ابتعاث المدير الفني بالشركة عبدالعزيز عبدو للمعايشة بـ«كأس آسيا» لكرة القدم التي ستقام منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير.
وستكون فترة المعايشة للمدير الفني عبدالعزيز عبدو قرابة الأسبوعين، سيحضر خلالها عددا من مباريات منتخبات شرق آسيا وتدريباتهم الخاصة، وذلك للوقوف على عدد من الخطط والاستراتيجيات لتلك المنتخبات التي شهدت في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عملها الفني.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال المدير الفني عبدالعزيز عبدو في تصريح خاص لأخبار الخليج الرياضي قبل مغادرته الأربعاء متجهاً للدوحة: بداية أودّ تقديم الشكر الجزيل والعرفان العميق لسعادة السيد محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح على جهوده اللافتة خدمة للقطاع الرياضي في المملكة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، وترحيبه بهذه الخطوة التي تبرهن على بعد نظره، ورؤيته المستقبلية العصرية تجاه ما يتطلبه العمل الفني، ومجال التدريب الحديث، مشيدا بإسهاماته المتعددة في المجال الرياضي والتي انعكست بصورة واضحة على الكثير من المبادرات المهمة التي لقيت دعمًا مباشراً من «طموح».
وقال عبدو: فكرة اختيار منتخبات شرق آسيا لحضور المعايشة تأتي من صميم التطور المهول في أداء تلك المنتخبات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما وأننا سنشهد في هذه النسخة الاستثنائية بدولة قطر أحداثاً متميزة، وتنظيماً فريداً من نوعه للمنافسات التي ستقام على مدار شهر تقريبا، وعلى ملاعب سبق لها استضافة مونديال 2022 في الدوحة.
وأضاف: لا ننسى أن النسخة الحالية ستشهد مشاركة 6 منتخبات آسيوية (اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، السعودية، قطر، أستراليا) كانت متواجدة في النسخة الأخيرة من المونديال، وهي سابقة تاريخية كون هذه المنتخبات لها ثقلها في القارة، وتمتلك سمعة طيبة وقوية في المجمل العام، والتواجد عن قرب في هذا المحفل الآسيوي الكبير لا شك أن له انعكاسات خاصة على الجانب الفني، وسيحقق العديد من الأهداف المهمة التي نتطلع لها.
وأكد عبدو أن ابتعاثه لمعايشة التدريبات وتحليل المباريات لعدد من المنتخبات في شرق القارة يمثّل نقطة مضيئة في مسيرته المهنية، كون هذا الأمر يرتبط بعمله كمدير فني في «طموح»، وأن رؤية مجلس الإدارة برئاسة محمد بن جلال ترتكز على عدة أسس وقواعد من أبرزها دعم الأجهزة الفنية، وتطوير منظومتها لتواكب العلوم الحديثة، وتعزز من قدرة المدربين البحرينيين على أداء مهامهم بالشكل الصحيح. وأعرب عبدالعزيز عبدو عن امتنانه للدعم اللامحدود الذي يحظى به من قبل سعادة رئيس الشركة محمد بن جلال، وتوفير كافة متطلبات النجاح في مهمته الوطنية، مؤكداً أن الاستفادة خلال فترة المعايشة بكأس الأمم الآسيوية ستكون ضخمة جدا، ولها مرئياتها المهمة على المدى البعيد، بما يخدم الرؤية الشاملة والأهداف المحورية التي تتبنّاها «طموح».
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