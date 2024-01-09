ثمّن دعم الرئيس بن جلال ورؤيته المستقبليةطموح تبتعث المدير الفني عبدالعزيز عبدو للمعايشة بـ((كأس آسيا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00









في‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬مثمرة‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الخطوات‭ ‬التطويرية‭ ‬برؤية‭ ‬شمولية،‭ ‬قررت‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬ابتعاث‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬بالشركة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدو‭ ‬للمعايشة‭ ‬بـ«كأس‭ ‬آسيا‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭.‬

وستكون‭ ‬فترة‭ ‬المعايشة‭ ‬للمدير‭ ‬الفني‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدو‭ ‬قرابة‭ ‬الأسبوعين،‭ ‬سيحضر‭ ‬خلالها‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬منتخبات‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وتدريباتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬لتلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬الفني‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدو‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬الأربعاء‭ ‬متجهاً‭ ‬للدوحة‭: ‬بداية‭ ‬أودّ‭ ‬تقديم‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬والعرفان‭ ‬العميق‭ ‬لسعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬اللافتة‭ ‬خدمة‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬وترحيبه‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬تبرهن‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نظره،‭ ‬ورؤيته‭ ‬المستقبلية‭ ‬العصرية‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬العمل‭ ‬الفني،‭ ‬ومجال‭ ‬التدريب‭ ‬الحديث،‭ ‬مشيدا‭ ‬بإسهاماته‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬والتي‭ ‬انعكست‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬لقيت‭ ‬دعمًا‭ ‬مباشراً‭ ‬من‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عبدو‭: ‬فكرة‭ ‬اختيار‭ ‬منتخبات‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬لحضور‭ ‬المعايشة‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬التطور‭ ‬المهول‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأننا‭ ‬سنشهد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬أحداثاً‭ ‬متميزة،‭ ‬وتنظيماً‭ ‬فريداً‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬للمنافسات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا،‭ ‬وعلى‭ ‬ملاعب‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬استضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

وأضاف‭: ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬6‭ ‬منتخبات‭ ‬آسيوية‭ (‬اليابان،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬إيران،‭ ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬أستراليا‭) ‬كانت‭ ‬متواجدة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المونديال،‭ ‬وهي‭ ‬سابقة‭ ‬تاريخية‭ ‬كون‭ ‬هذه‭ ‬المنتخبات‭ ‬لها‭ ‬ثقلها‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬وتمتلك‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬وقوية‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬العام،‭ ‬والتواجد‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي‭ ‬الكبير‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الفني،‭ ‬وسيحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬لها‭.‬

وأكد‭ ‬عبدو‭ ‬أن‭ ‬ابتعاثه‭ ‬لمعايشة‭ ‬التدريبات‭ ‬وتحليل‭ ‬المباريات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬القارة‭ ‬يمثّل‭ ‬نقطة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية،‭ ‬كون‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يرتبط‭ ‬بعمله‭ ‬كمدير‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬‮«‬طموح‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬رؤية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أسس‭ ‬وقواعد‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬دعم‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومتها‭ ‬لتواكب‭ ‬العلوم‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬المدربين‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭. ‬وأعرب‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدو‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬متطلبات‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الاستفادة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعايشة‭ ‬بكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬ستكون‭ ‬ضخمة‭ ‬جدا،‭ ‬ولها‭ ‬مرئياتها‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الرؤية‭ ‬الشاملة‭ ‬والأهداف‭ ‬المحورية‭ ‬التي‭ ‬تتبنّاها‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭.‬