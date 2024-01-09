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المرمور بدلاً من حلاق في منتخب سوريا

1/9/2024 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هكتور‭ ‬كوبر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬سوريا‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬دعوة‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬العهد‭ ‬اللبناني‭ ‬محمد‭ ‬المرمور‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭
‬المصاب‭ ‬محمد‭ ‬حلاق‭.‬

وتعرّض‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬حلاق‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬علاج‭ ‬وتأهيل‭ ‬تمتد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬و10‭ ‬فبراير‭. ‬ويملك‭ ‬المرمور‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬34‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬جهود‭ ‬مهاجمه‭ ‬مارديك‭ ‬مردكيان‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬وتم‭ ‬تعويضهما‭ ‬بمحمد‭ ‬عنز‭ ‬وعلاء‭ ‬الدالي‭.‬

وتلعب‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أستراليا‭ ‬واوزبكستان‭ ‬والهند‭.‬

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