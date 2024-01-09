المرمور بدلاً من حلاق في منتخب سوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
دمشق -
(أ ف ب): قرر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا بكرة القدم أمس الثلاثاء، دعوة لاعب وسط العهد اللبناني محمد المرمور للانضمام إلى بعثة المنتخب في الدوحة بدلاً من
المصاب محمد حلاق.
وتعرّض لاعب الوسط حلاق للإصابة في المباراة الودية الأخيرة مع قيرغيزستان ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تمتد ثلاثة أسابيع، مما يعني عدم مشاركته في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة بين 12 يناير و10 فبراير. ويملك المرمور (29 عاماً) في رصيده 34 مباراة دولية.
وكان منتخب سوريا قد خسر خلال معسكره التدريبي في دبي جهود مهاجمه مارديك مردكيان ولاعب الوسط محمد عثمان بداعي الإصابة وتم تعويضهما بمحمد عنز وعلاء الدالي.
وتلعب سوريا في النهائيات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا واوزبكستان والهند.
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