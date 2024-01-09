العنابي بشخصية البطل يطمح لمصالحة جماهيره الحزينة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قد‭ ‬تُمثل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬الإسبانية‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فأل‭ ‬خير‭ ‬وترياق‭ ‬يداوي‭ ‬به‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬آلام‭ ‬خروجه‭ ‬المخيّب‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬مُتطلعاً،‭ ‬وفي‭ ‬جعبته‭ ‬شخصية‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬إلى‭ ‬مصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

لكن‭ ‬تلك‭ ‬العودة‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬بتعيين‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس،‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مثالية،‭ ‬إذ‭ ‬تعيّن‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬الوكرة‭ ‬السابق‭ ‬قيادة‭ ‬العنابي‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ظفر‭ ‬بها‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬للمرة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬القوية‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬ومسيرة‭ ‬استثنائية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس‭.‬

يقرّ‭ ‬لوبيس‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قصير‭ ‬جداً،‭ ‬لكنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يثق‭ ‬اللاعبون‭ ‬بطريقته‭ ‬واسلوبه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬يدًا‭ ‬واحدة‭ ‬سنتساعد‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الوضع‭ ‬الآن،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬الوقت‭ ‬قصير،‭ ‬وفي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الضغوط‭ ‬موجودة‭ ‬بشكل‭ ‬دائم،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬تضعه‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭. ‬الأهم،‭ ‬برأيي،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يستمتعوا‭ ‬بالمباريات‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬قطر،‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ويتواجد‭ ‬الآن‭ ‬80‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الذين‭ ‬خاضوا‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬أنا‭ ‬أثق‭ ‬بالجميع،‭ ‬وسنقدّم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

وعُيّن‭ ‬لوبيس‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش،‭ ‬الذي‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ،‭ ‬بعد‭ ‬استقدامه‭ ‬بهدف‭ ‬التأهل‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬إثر‭ ‬مشاركة‭ ‬مخيبة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬سانشيس،‭ ‬عندما‭ ‬مُني‭ ‬بثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬





‮«‬صدمة‮»‬‭ ‬

يؤكّد‭ ‬نجم‭ ‬العنابي‭ ‬سابقاً‭ ‬رائد‭ ‬يعقوب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشارع‭ ‬القطري‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬حزيناً‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬جراء‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬يتوقف‭ ‬عند‭ ‬إقالة‭ ‬كيروش‭ ‬واصفاً‭ ‬القرار‭ ‬بـ«الصدمة‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬يعقوب‭ (‬50‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬إقالة‭ ‬كيروش‭ ‬هي‭ ‬تكرار‭ ‬للخطأ‭ ‬المرتكب‭ ‬في‭ ‬التحضيرات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬وُضع‭ ‬اللاعبون‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬بعد‭ ‬تفريغهم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وابتعادهم‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية،‭ ‬وكأن‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬هي‭ ‬مكان‭ ‬للإصابات،‭ ‬فظهروا‭ ‬وقتذاك‭ ‬بمستوى‭ ‬غير‭ ‬جيد‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬أشاد‭ ‬يعقوب‭ ‬بالمدرب‭ ‬لوبيس‭ ‬‮«‬المحبوب‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬والمقبول‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬نظرًا‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬مع‭ ‬الوكرة‮»‬،‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬تحميله‭ ‬المسؤولية‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬بشهر‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬خطأ‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬عينه،‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬المهندي‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬القصيرة‭ ‬هو‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬سلاح‭ ‬ذو‭ ‬حدين‭.. ‬فالكرة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬اللاعبين‭. ‬ردّ‭ ‬فعلهم‭ ‬يؤثر‭ ‬كثيرًا‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬لاعب‭ ‬العنابي‭ ‬سابقا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تينتين‭ (‬61‭ ‬عاماً‭) ‬هو‭ ‬مدرّب‭ ‬موقت،‭ ‬وسيعود‭ ‬بعدها‭ ‬لقيادة‭ ‬الوكرة‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬المتاح‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬قصير‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬بالمقابل،‭ ‬يشير‭ ‬لوبيس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين،‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات،‭ ‬أثق‭ ‬بأفكاري‭ ‬وأعرف‭ ‬عقليتي‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬لوبيس‭ ‬يقر‭ ‬بصعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الابطال،‭ ‬هي‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة،‭ ‬فالبطولة‭ ‬صعبة‭ ‬والمنتخبات‭ ‬قوية‮»‬‭.‬

واستهل‭ ‬لوبيس‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬العنابي‭ ‬بفوز‭ ‬ودي‭ ‬على‭ ‬كمبوديا‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬





‮«‬ليس‭ ‬المرشّح‭ ‬الأوّل‮»‬‭ ‬

وفيما‭ ‬يرفض‭ ‬المدافع‭ ‬طارق‭ ‬سلمان‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التوقعات‭ ‬‮«‬البطولة‭ ‬صعبة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬كحامل‭ ‬اللقب‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬الأفضل‮»‬،‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬يدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬معه‭ ‬شيئاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬اهدافنا،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نتأقلم‭ ‬مع‭ ‬لوبيس‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬لنا‭ ‬التدريب‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرسة‭ ‬الإسبانية‮»‬‭.‬

يتفق‭ ‬المهاجم‭ ‬أحمد‭ ‬علاء‭ ‬الدين‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬‮«‬لوبيس‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬للمنتخب‭ ‬لكنه‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وهو‭ ‬يعرف‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

ويقصّ‭ ‬العنابي‭ ‬شريط‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬لبنان‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬لوسيل‭ ‬مضيف‭ ‬الافتتاح‭ ‬والنهائي،‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬أولى‭ ‬تضمّ‭ ‬أيضاً‭ ‬الصين‭ ‬وطاجيكستان‭.‬

ويعول‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬نجوم‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬2019،‭ ‬المدافع‭ ‬خوخي‭ ‬بو‭ ‬علام،‭ ‬والمعز‭ ‬علي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وهداف‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬بتسعة‭ ‬أهداف‭. ‬يطمح‭ ‬الأخير‭ ‬بتحطيم‭ ‬رقم‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬دائي،‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للنهائيات‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفاً‭.‬

وفيما‭ ‬يؤكد‭ ‬يعقوب‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬ليس‭ ‬سهلاً‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬يشدّد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المسموح‭ ‬بأن‭ ‬يحتل‭ ‬المنتخب‭ ‬مركزاً‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الصدارة،‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬قد‭ ‬يرتفع‭ ‬الايقاع،‭ ‬وربما‭ ‬نتأهل‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ثم‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‮»‬‭.‬

يختم‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬ليس‭ ‬المرشح‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬استضافتين‭ ‬سابقتين،‭ ‬ودع‭ ‬العنابي‭ ‬نسخة‭ ‬1988‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬2011،‭ ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬إلى‭ ‬الخسارة‭ ‬الأقسى‭ ‬‮«‬تاريخياً‮»‬‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬المعترك‭ ‬القاري،‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬1980‭ ‬التي‭ ‬توّج‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬‭ ‬بلقبها‭.‬