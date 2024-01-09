السعودية لاستغلال أثر ((الفراشة)) لصفقات الصيف الباهظة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬من‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ورياض‭ ‬محرز‭ ‬وساديو‭ ‬مانيه‭ ‬وقبلهم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬أبرمت‭ ‬السعودية‭ ‬صفقات‭ ‬كروية‭ ‬مدوية‭ ‬لأكبر‭ ‬أنديتها‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬الفراشة‮»‬‭ ‬لذلك‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬ونتائج‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يظفر‭ ‬بلقبها‭ ‬منذ‭ ‬28‭ ‬عاماً‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الصقور‭ ‬الخُضر‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سادسة‭ ‬تضمّ‭ ‬عُمان،‭ ‬وقرغيزستان‭ ‬وتايلاند،‭ ‬محاولاً‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬1984،‭ ‬1988،‭ ‬1996‭.‬

وتراجعت‭ ‬أخيراً‭ ‬نتائج‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬القاري،‭ ‬فخرج‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2015،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكتفي‭ ‬بتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭.‬

وخلال‭ ‬أولى‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬أذهلت‭ ‬السعودية‭ ‬العالم‭ ‬بعدما‭ ‬قلبت‭ ‬تأخرها‭ ‬بهدف‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬نادر‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬لاحقاً،‭ ‬لكنّ‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬سعوديين‭ ‬ممن‭ ‬شاركوا‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬التاريخي‭ ‬فقدوا‭ ‬مراكزهم‭ ‬للاعبين‭ ‬أجانب‭ ‬وافدين‭ ‬على‭ ‬المملكة‭.‬

واحتلت‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصيفية،‭ ‬بإجمالي‭ ‬بلغ‭ ‬875‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وراء‭ ‬إنجلترا‭ (‬1.98‭ ‬مليار‭). ‬واعتبر‭ ‬البرتغالي‭ ‬نيلو‭ ‬فينغادا،‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬قاد‭ ‬السعودية‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬كووورة‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬استقطاب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجانب‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تفيد‭ ‬المنتخب‮»‬‭ ‬السعودي‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬جودة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬أصبحت‭ ‬أفضل‭ ‬الآن،‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬رأيي‭ ‬لن‭ ‬تفيد‭ ‬المنتخب،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬سيطرة‭ ‬المحترفين‭ ‬على‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساسي‭ ‬للأندية،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬جيدا‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬المحلّل‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬‮«‬تلفزيون‭ ‬شركة‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬أثر‭ ‬توافد‭ ‬‮«‬لاعبين‭ ‬أجانب‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‮»‬‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬أكثر‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬يأخذ‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأجانب‭ ‬فرص‭ ‬ودقائق‭ ‬لعب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬على‭ ‬المستوى‭ ‬البعيد‭ ‬يحتك‭ ‬اللاعبون‭ ‬المحليون‭ ‬بنجوم‭ ‬بمصاف‭ ‬رونالدو‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الفنيات‭ ‬والفكر‭ ‬الكروي‭ ‬والالتزام‭ ‬والانضباط‮»‬‭.‬





منافسة‭ ‬قوية‭ ‬

استبعد‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬14‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬بعضهم‭ ‬للإصابة‭ ‬وآخرون‭ ‬لأسباب‭ ‬فنية‭ ‬أبرزهم‭ ‬أيقونة‭ ‬الهلال‭ ‬سلمان‭ ‬الفرج‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الأرجنتين‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬فيها‭ ‬السعودية‭ ‬المنتخب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬الأخير‭ ‬شارك‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الهلال‭ ‬أساسيين‭.‬

واحتفظ‭ ‬الثلاثي،‭ ‬الجناح‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬والمدافعان‭ ‬علي‭ ‬البليهي‭ ‬وسعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬بموقع‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬قدوم‭ ‬لاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬الصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬والبرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬وقلب‭ ‬الدفاع‭ ‬السنغالي‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬عكّر‭ ‬حياة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭.‬

ودفع‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬محمد‭ ‬كنّو‭ ‬الذي‭ ‬استهل‭ ‬مباريات‭ ‬السعودية‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬ثمناً‭ ‬باهظاً‭ ‬فنزل‭ ‬أساسياً‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬فقط‭ ‬و12‭ ‬مرة‭ ‬بديلاً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬ينزل‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬عبدالإله‭ ‬المالكي،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المونديال،‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬وشارك‭ ‬بديلاً‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

فيما‭ ‬لم‭ ‬ينزل‭ ‬المدافع‭ ‬حسان‭ ‬التمبكتي،‭ ‬القادم‭ ‬بصفقة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وأحد‭ ‬أساسيي‭ ‬المونديال،‭ ‬أساسياً‭ ‬سوى‭ ‬مرتين‭.‬

وفيما‭ ‬يتنافس‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬مع‭ ‬رونالدو‭ (‬النصر‭)‬،‭ ‬لم‭ ‬يخض‭ ‬المهاجم‭ ‬الأساسي‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬أي‭ ‬دقيقة‭ ‬ونزل‭ ‬بديلاً‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬استدعى‭ ‬مانشيني‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأربعة‭ ‬لقائمة‭ ‬البطولة‭.‬

وقال‭ ‬صالح‭ ‬خليف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تراجعت‭ ‬دقائق‭ ‬لعب‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬السعوديين‭ ‬فإنهم‭ ‬يخوضون‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬جدا‭ ‬لحجز‭ ‬أماكنهم‭ ‬ولم‭ ‬يعودوا‭ ‬يضمنون‭ ‬اللعب‭ ‬مسبقاً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬مستحيل‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬ولا‭ ‬تستفيد‮»‬،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬نتمنى‭ ‬أنّ‭ ‬يكون‭ ‬لذلك‭ ‬التنافس‭ ‬القوي‭ ‬أثر‭ ‬الفراشة‭ ‬على‭ ‬المنتخب‮»‬‭.‬

وتاريخياً،‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬اللاعبون‭ ‬السعوديون‭ ‬الاحتراف‭ ‬خارج‭ ‬بلادهم‭ ‬إلا‭ ‬بحالات‭ ‬نادرة‭ ‬ولفترات‭ ‬قصيرة،‭ ‬وأشار‭ ‬محلّلون‭ ‬محليون‭ ‬إلى‭ ‬تكاسل‭ ‬وعدم‭ ‬انضباط‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬السعودية‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬المنافسة‭ ‬وضمان‭ ‬مراكزهم‭.‬

وأكّد‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬جماهيرية‭ ‬وتنافسية‭ ‬الدوري‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنافس‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجانب‭ ‬رفع‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬خطف‭ ‬‮«‬مهاجم‭ ‬الأهلي‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭ ‬المركز‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ (‬روبرتو‭) ‬فيرمينو‮»‬‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭.‬



