استدعاء موفي لتمثيل نيجيريا عقب إصابة بونيفايس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أبوجا (نيجيريا) - (أ ف ب): استدعى مدرب المنتخب النيجيري المهاجم تيريم موفي لتمثيل بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق هذا الأسبوع حتى 11 فبراير المقبل في ساحل العاج، ليحل بدلاً من فيكتور بونيفايس مهاجم باير ليفركوزن الألماني جراء تعرضه لإصابة.
وأعلن الاتحاد النيجيري للعبة عبر موقعه «إكس» أن موفي (24 عاماً) مهاجم نيس الفرنسي الذي لم يدرج اسمه ضمن التشكيلة النهائية المكونة من 25 لاعبا، استُدعي من قبل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو للحلول بدلا من بونيفايس.
وأكد بيان الاتحاد أن هذا الاستدعاء يجب أن يقترن بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وناديه.
ساهم موفي في تسجيل 6 أهداف لصالح نيس منذ بداية الموسم الحالي، وقاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري خلف باريس سان جرمان المتصدر.
وسجل موفي في 14 مباراة خاضها بقميص منتخب «النسور الممتازة» 4 أهداف دولية، منها هدفان في 4 مباريات في التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.
ويخوض موفي مغامرة أمم إفريقيا للمرة الأولى في مسيرته، حيث سيتشارك هذه التجربة مع مهاجم نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمهن أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.
وتلعب نيجيريا في المجموعة الاولى، إلى جانب البلد المضيف وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية التي تلتقيها في مستهل مشوارها في 14 الشهر الحالي في أبيدجان.
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