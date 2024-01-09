استدعاء موفي لتمثيل نيجيريا عقب إصابة بونيفايس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أبوجا‭ (‬نيجيريا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استدعى‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬النيجيري‭ ‬المهاجم‭ ‬تيريم‭ ‬موفي‭ ‬لتمثيل‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬ليحل‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬مهاجم‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬النيجيري‭ ‬للعبة‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬موفي‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬مهاجم‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يدرج‭ ‬اسمه‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬النهائية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬لاعبا،‭ ‬استُدعي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬بيسيرو‭ ‬للحلول‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بونيفايس‭.‬

وأكد‭ ‬بيان‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاستدعاء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقترن‭ ‬بموافقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬وناديه‭.‬

ساهم‭ ‬موفي‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬لصالح‭ ‬نيس‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬وقاده‭ ‬لاحتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬خلف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭.‬

وسجل‭ ‬موفي‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬بقميص‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬النسور‭ ‬الممتازة‮»‬‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬دولية،‭ ‬منها‭ ‬هدفان‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

ويخوض‭ ‬موفي‭ ‬مغامرة‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬حيث‭ ‬سيتشارك‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي،‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

وتلعب‭ ‬نيجيريا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬وغينيا‭ ‬بيساو‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬التي‭ ‬تلتقيها‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬أبيدجان‭.‬