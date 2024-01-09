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مبارزة مصرية - غانية في المجموعة الثانية

1/9/2024 7:20:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أبيدجان‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬بقيادة‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬بطموح‭ ‬مزدوج،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬الفراعنة‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬نجمة‭ ‬ثامنة‭ ‬قياسية‭ ‬يُمني‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬صلاح‭ ‬نفسه‭ ‬بأول‭ ‬ألقابه‭ ‬القارية،‭ ‬يستهلها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬ثانية‭ ‬تضمّ‭ ‬غانا،‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وموزامبيق‭.‬

مصر‭ ‬

خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬مشاركات‭ ‬سابقة،‭ ‬صعد‭ ‬صلاح‭ ‬لمنصات‭ ‬التتويج‭ ‬لكن‭ ‬لاستلام‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬2017‭ ‬و2021‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرون‭ ‬والسنغال‭ ‬توالياً،‭ ‬وحتى‭ ‬حين‭ ‬جاءته‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬مصر‭ ‬للبطولة،‭ ‬خرجت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬ومصر‭ ‬أول‭ ‬بطلة‭ ‬لإفريقيا‭ ‬وصاحبة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ (‬7‭) ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أكثر‭ ‬بلد‭ ‬استضاف‭ ‬النهائيات‭ (‬5‭).‬

لكنّ‭ ‬اللقب‭ ‬يعاندها‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حقّقت‭ ‬ثلاثية‭ ‬تاريخية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ (‬2006-2008-2010‭)‬،‭ ‬فغابت‭ ‬لثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬وتخسر‭ ‬نهائيين‭ ‬بمشاركة‭ ‬صلاح‭.‬

وفي‭ ‬مسيرة‭ ‬استثنائية‭ ‬للاعب‭ ‬كرة‭ ‬مصري،‭ ‬فاز‭ ‬صلاح‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبية‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬كما‭ ‬قاد‭ ‬بلاده‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018،‭ ‬لكنّ‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستعصية‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬10‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صلاح،‭ ‬يشكّل‭ ‬المثلث‭ ‬الهجومي‭ ‬المصريّ‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬المتألقين‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ (‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭) ‬ومصطفى‭ ‬محمد‭ (‬نانت‭ ‬الفرنسي‭) ‬نقطة‭ ‬قوّة‭ ‬الفراعنة‭.‬

مع‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬قوي‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬النني‭ (‬أرسنال‭ ‬الانكليزي‭) ‬وثنائي‭ ‬الأهلي‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا،‭ ‬مروان‭ ‬عطية‭ ‬وإمام‭ ‬عاشور‭ ‬ونجم‭ ‬الزمالك‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬زيزو‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬المصريون‭ ‬أنّ‭ ‬يكون‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ينشط‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية،‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬باللقب‭ ‬الغائب‭ ‬منذ‭ ‬2010‭. ‬ورفض‭ ‬المدرب‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬إطلاق‭ ‬أي‭ ‬وعد‭ ‬بالفوز‭ ‬باللقب،‭ ‬لكنّه‭ ‬أكّد‭ ‬‮«‬سنتعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬وكأنها‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‮»‬‭.‬

غانا‭ ‬

يُعدّ‭ ‬منتخب‭ ‬غانا‭ ‬قوّة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الافريقية‭ ‬إذ‭ ‬ظفر‭ ‬باللقب‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬1982‭.‬

لعب‭ ‬الشاب‭ ‬عبيدي‭ ‬‮«‬بيليه‮»‬‭ ‬وقتها‭ ‬دور‭ ‬البطل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬النسخة،‭ ‬وتضم‭ ‬اللائحة‭ ‬الأولية‭ ‬لمنتخب‭ ‬‮«‬النجوم‭ ‬السوداء‮»‬‭ ‬حاليا‭ ‬نجليه‭ ‬أندريه‭ (‬لوهافر‭ ‬الفرنسي‭) ‬وجوردان‭ (‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الإنجليزي‭).‬

وبخلاف‭ ‬الأخوين‭ ‬أيو،‭ ‬تملك‭ ‬غانا‭ ‬كل‭ ‬الامكانات‭ ‬للذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الايرلندي‭ ‬كريس‭ ‬هيوتون‭ ‬ونجوماً‭ ‬من‭ ‬طينة‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬لنس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ساليس‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬ومهاجم‭ ‬اتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإسباني‭ ‬إنياكي‭ ‬وليامس‭ ‬وجناح‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬محمد‭ ‬قدوس‭. ‬وغانا‭ ‬ضيف‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬فبالإضافة‭ ‬لألقابها‭ ‬الأربعة،‭ ‬خسرت‭ ‬النهائي‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬بينهم‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬نهائيات‭ ‬خاضتها‭ (‬1992-2010-2015‭). ‬ورغم‭ ‬عدم‭ ‬تقديمها‭ ‬أداء‭ ‬مقنعاً‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬ظلّت‭ ‬غانا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬منتخبات‭ ‬فقط‭ ‬لم‭ ‬تخسر‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬القارية‭ ‬رفقة‭ ‬الجزائر‭ ‬والسنغال،‭ ‬وهي‭ ‬تعادلت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬الإثنين‭ ‬مع‭ ‬نامبيبا‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬غانا‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬أوتو‭ ‬أدو‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬مصر‭ ‬مرشحة‭ ‬قوية‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬غانا‭ ‬لذا‭ ‬سيكون‭ ‬الضغط‭ ‬عليهم‭. ‬سيكون‭ ‬النجوم‭ ‬السود‭ ‬محفزين‭ ‬لعدم‭ ‬ترشيحهم‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬وباقي‭ ‬نجوم‭ ‬مصر‭ ‬ستكون‭ ‬أسهل‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬الدفاع‭ ‬المنظم‭ ‬للرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وموزامبيق‮»‬‭.‬

الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬

تخوض‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ (‬2013-2015-2021‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬دور‭ ‬المجوعات‭ ‬مجدداً‭ ‬بعد‭ ‬2013‭ ‬و2021‭. ‬ولم‭ ‬يذهب‭ ‬‮«‬القروش‭ ‬الزرق‮»‬‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬ويعتمد‭ ‬المدرب‭ ‬المحلي‭ ‬بيدرو‭ ‬بريتو‭ ‬‮«‬بوبيستا‮»‬‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬معظمها‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬متواضعة‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭. ‬ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬يهيمن‭ ‬عليها‭ ‬بطلان‭ ‬سابقان‭ ‬هما‭ ‬مصر‭ ‬وغانا،‭ ‬وسيكون‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والتأهل‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬نتيجة‭ ‬مميزة‭.‬

موزامبيق‭ ‬

وموزامبيق،‭ ‬التي‭ ‬تحضر‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬والأولى‭ ‬منذ‭ ‬2010،‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬أبدا‭. ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬الفوز‭ ‬قط‭ ‬فتعادلت‭ ‬مرتين‭ ‬وخسرت‭ ‬10‭ ‬مرات‭.‬

ويعتمد‭ ‬المدرب‭ ‬المحلي‭ ‬واللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬شيكينيو‭ ‬كوندي‭ ‬على‭ ‬محترفين‭ ‬ينشط‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البرتغالي،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المهاجم‭ ‬اليافع‭ ‬جيني‭ ‬كاتامو‭ (‬سبورتنغ‭). ‬وسيكون‭ ‬لقاء‭ ‬موزامبيق‭ ‬مع‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المنطقية‭.‬

توقعات‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬1‭- ‬مصر،‭ ‬2‭- ‬غانا،‭ ‬3‭- ‬الرأس‭ ‬الأخضر،‭ ‬4‭- ‬موزامبيق‭.‬


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