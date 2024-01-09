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تييري هنري يقرّ بمعاناته من الاكتئاب

1/9/2024 7:20:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقرّ‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬السابق‭ ‬والمدرب‭ ‬الحالي‭ ‬لمنتخب‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬لكرة‭ ‬لقدم‭ ‬تييري‭ ‬هنري‭ ‬بأنه‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية،‭ ‬وهو‭ ‬شعور‭ ‬يربطه‭ ‬بطفولته‭ ‬وعانى‭ ‬منه‭ ‬مجددا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يدرّب‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

وقال‭ ‬هنري‭ (‬46‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الفائز‭ ‬بمونديال‭ ‬1998،‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬بودكاست‭ ‬‮«‬يوميات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‮»‬‭ ‬نُشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كذبت‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‭ ‬لأن‭ ‬المجتمع‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مستعدا‭ ‬لسماع‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقوله‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬أرسنال‭ ‬الانجليزي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬رافقته‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬تألق‭ ‬خلالها‭ ‬داخل‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بذلك‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬طوال‭ ‬مسيرتي،‭ ‬ومنذ‭ ‬ولادتي،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬مكتئبا‮»‬،‭ ‬وتساءل‭ ‬‮«‬هل‭ ‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬ذلك؟‭ ‬لا‭. ‬هل‭ ‬فعلت‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬للتعافي؟‭ ‬لا‭. ‬لكنني‭ ‬تكيّفت‭ ‬مع‭ ‬طريقة‭ ‬معينة‭ ‬للحياة‮»‬‭. ‬

وأردف‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬قدماً‭ (‬إلى‭ ‬الأمام‭) ‬ثم‭ ‬أخرى،‭ ‬وتسير‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬لي‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬صغيراً‭. ‬لم‭ ‬أتوقف‭ ‬عن‭ ‬السير‭ ‬أبدا‮»‬،‭ ‬باستثناء‭ ‬فترة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬عندما‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬حينها‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‮»‬‭. ‬

ووضع‭ ‬هنري‭ ‬حداً‭ ‬لمسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬ليجد‭ ‬أيقونة‭ ‬أرسنال‭ ‬السابق‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أبنائه‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يغادروا‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮«‬مدة‭ ‬عام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭ ‬أثناء‭ ‬تدريبه‭ ‬مونترال‭ ‬إمباكت‭.‬

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