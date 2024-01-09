الراجحي يعزّز صدارة رالي دكار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الهفوف‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وسّع‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيارات‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬دقائق،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بين‭ ‬السالمية‭ ‬والهفوف‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الصحراوي،‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يحرزها‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬وفيما‭ ‬سجّل‭ ‬لوب‭ ‬2‭:‬36‭:‬02‭ ‬ساعتين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬البالغ‭ ‬طولها‭ ‬299‭ ‬كلم،‭ ‬حلّ‭ ‬الراجحي‭ (‬تويوتا‭) ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬أوفردرايف‭ ‬رايسينغ،‭ ‬ثانياً‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقة‭ ‬و8‭ ‬ثوان،‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سنتين‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ (‬برودرايف‭- ‬ناصر‭ ‬ريسينغ‭) ‬ثالثاً‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقة‭ ‬و22‭ ‬ثانية‭.‬

قال‭ ‬الراجحي‭ ‬البالغ‭ ‬42‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬تقدّمنا‭ ‬للأمام‭ ‬عند‭ ‬الكيلومتر‭ ‬50‭ ‬أو‭ ‬60‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬افتتاح‭ ‬المسار،‭ ‬لكنّنا‭ ‬انطلقنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد‭. ‬تعرّضنا‭ ‬لثقب‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬بين‭ ‬الكيلومتر‭ ‬150‭ ‬والكيلومتر‭ ‬180‭ ‬وأنهينا‭ ‬المرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬إطار‭ ‬بضغط‭ ‬1‭.‬4‭ ‬بار،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬علينا‭ ‬كثيراً‭. ‬أبطأنا‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬تبّقي‭ ‬100‭ ‬كيلومتر‭ ‬على‭ ‬النهاية‭ ‬لتفادي‭ ‬أيّة‭ ‬مشاكل‭. ‬أنا‭ ‬مستعدّ‭ ‬لبقية‭ ‬المراحل‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬لوب،‭ ‬سائق‭ ‬برودرايف،‭ ‬عاش‭ ‬يوماً‭ ‬مخيّباً‭ ‬بعد‭ ‬انثقاب‭ ‬إطاره‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬وتأخره‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭ ‬الاثنين‭.‬

لكن‭ ‬مرحلة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬كانت‭ ‬رحيمة‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬وتضمّنت‭ ‬صخوراً‭ ‬أقل‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مهماً‭ ‬أن‭ ‬نعود،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬مراحل‭ ‬كبرى‭ ‬تنتظرنا‭. ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نتخلّف‭ ‬عن‭ ‬الركب‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬لوب‭ (‬49‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الـ24‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬دكار‭ ‬‮«‬سيارات‭ ‬أودي‭ ‬الثلاث‭ ‬تؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد،‭ ‬ناصر‭ ‬ويزيد‭ ‬أيضاً‭. ‬المنافسة‭ ‬كبيرة‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لم‭ ‬يبتعد‭ ‬أحد‮»‬‭. ‬ويأمل‭ ‬ابن‭ ‬منطقة‭ ‬الألزاس‭ ‬حصد‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬برالي‭ ‬دكار،‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬وصيفاً‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين،‭ ‬وهو‭ ‬أصبح‭ ‬سادساً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬الراجحي‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬العطية،‭ ‬الذي‭ ‬صعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬الراجحي‭ ‬والذي‭ ‬عانى‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬انثقاب‭ ‬الإطارات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يومين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬إيجاد‭ ‬السرعة‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬الملاحة‭ ‬المعقّدة‭. ‬لم‭ ‬نرتكب‭ ‬أيّة‭ ‬أخطاء‭ ‬ولم‭ ‬نواجه‭ ‬أيّة‭ ‬ثقوب‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬سوبرمان‮»‬‭ ‬تحتّم‭ ‬علينا‭ ‬بلوغ‭ ‬مخيّم‭ ‬المبيت‭ ‬دون‭ ‬تعقيدات‭ ‬كي‭ ‬نستعدّ‭ ‬للغد‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالتواجد‭ ‬هنا‭. ‬بداية‭ ‬الرالي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سهلة،‭ ‬حيث‭ ‬واجهنا‭ ‬قدراً‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المشاكل،‭ ‬لكنّنا‭ ‬بدأنا‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬النسق‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‭ ‬مع‭ ‬السيارة‭ ‬الجديدة‭. ‬وبعد‭ ‬حلوله‭ ‬رابعاً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ابتعد‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ (‬أودي‭) ‬4:29‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬الراجحي،‭ ‬فيما‭ ‬أصبح‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬أودي‭ ‬الفرنسي‭ ‬ستيفان‭ ‬بيترهانسل‭ ‬ثامناً‭ ‬بفارق‭ ‬26‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭. ‬ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الخالي‭ ‬بين‭ ‬الهفوف‭ ‬والشبيطة‭ (‬118‭ ‬كلم‭) ‬حيث‭ ‬تكثر‭ ‬الكثبان‭.‬

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات





1-السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ (‬تويوتا‭-‬أوفردرايف‭ ‬رايسينغ‭) ‬15:44:339‭ ‬ساعة

2-الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ (‬أودي‭) ‬بفارق‭ ‬4‭:‬29‭ ‬دقائق

3-القطري‭ ‬ناصر‭ ‬صالح‭ ‬العطية‭ (‬برودرايف‭-‬ناصر‭ ‬رايسينغ‭) ‬بفارق‭ ‬11‭:‬03‭ ‬د

4-البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬مورايس‭ (‬تويوتا‭ ‬غازو‭) ‬بفارق‭ ‬19‭:‬31‭ ‬د

5-السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إكستروم‭ (‬أودي‭) ‬بفارق‭ ‬19‭:‬42‭ ‬د

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية

1-التشيليي‭ ‬خوسيه‭ ‬إيغناسيو‭ ‬كورنيخو‭ (‬هوندا‭) ‬17:27:13‭ ‬ساعة

2-البوتسواني‭ ‬روس‭ ‬برانش‭ (‬هيرو‭ ‬موتورسبورتس‭) ‬بفارق‭ ‬1‭:‬15‭ ‬دقيقة

3-الأمريكي‭ ‬ريكي‭ ‬برابيك‭ (‬هوندا‭) ‬بفارق‭ ‬4‭:‬56‭ ‬د

4-الأرجنتيني‭ ‬كيفن‭ ‬بينافيديس‭ (‬كيه‭ ‬تي‭ ‬أم‭) ‬بفارق‭ ‬20‭:‬39‭ ‬د

5-الفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬فان‭ ‬بيفيرين‭ (‬هوندا‭) ‬بفارق‭ ‬22‭:‬30‭ ‬د

‭*‬ ‭ ‬الراجحي‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭. (‬رويترز‭)‬

‭*‬ ‭ ‬العطية‭ ‬يخسر‭ ‬الصدارة‭. (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬



