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غريزليز يخسر صانع ألعابه مورانت

1/9/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيغيب‭ ‬جا‭ ‬مورانت‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬حتى‭ ‬بقية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬لمنافسات‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬كتفه،‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬إثر‭ ‬إيقافه‭ ‬مدة‭ ‬25‭ ‬مباراة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬النادي‭.‬

وقال‭ ‬غريزليز‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬نجمه‭ ‬الموهوب‭ ‬ابن‭ ‬الـ24‭ ‬عاما‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬كتفه‭ ‬الأيمن‭ ‬خلال‭ ‬خوضه‭ ‬للتمارين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الألم‭ ‬المستمر‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬خضع‭ ‬مورانت‭ ‬لتصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سيخضع‭ ‬مورانت‭ ‬لجراحة‭ ‬ستنهي‭ ‬موسمه‭ ‬الحالي‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتعافى‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬2024‭-‬2025‮»‬‭. ‬وتلقى‭ ‬غريزليز‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬بإصابة‭ ‬مورانت‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تردي‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬23‭ ‬هزيمة‭. ‬ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬غريزليز‭ ‬اصابة‭ ‬مورانت‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬الاخير‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وتسجيله‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭. ‬وغاب‭ ‬مورانت‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الـ25‭ ‬الأولى‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬أوقفته‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬عندما‭ ‬نشر‭ ‬صورا‭ ‬لنفسه‭ ‬وهو‭ ‬يلوح‭ ‬بأسلحة‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وأوقف‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬مسدسا‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬في‭ ‬دنفر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعاقب‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬إثر‭ ‬ظهور‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬له‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬مسدسا‭ ‬داخل‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

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