غريزليز يخسر صانع ألعابه مورانت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): سيغيب جا مورانت صانع ألعاب ممفيس غريزليز حتى بقية الموسم الحالي لمنافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين جراء تعرضه لإصابة في كتفه، بعد أسابيع قليلة من عودته إلى الملاعب إثر إيقافه مدة 25 مباراة، بحسب ما أفاد النادي.
وقال غريزليز يوم الإثنين في بيان أن نجمه الموهوب ابن الـ24 عاما تعرض لإصابة في كتفه الأيمن خلال خوضه للتمارين يوم السبت. وتابع: «بعد الألم المستمر وعدم الاستقرار خضع مورانت لتصوير بالرنين المغناطيسي كشف عن تمزق في الأنسجة».
وأضاف: «سيخضع مورانت لجراحة ستنهي موسمه الحالي ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل قبل الموسم المقبل 2024-2025». وتلقى غريزليز ضربة قوية بإصابة مورانت في سعيه للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تردي نتائجه في بداية الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية مع 13 فوزا مقابل 23 هزيمة. ويأتي إعلان غريزليز اصابة مورانت بعد أقل من شهر من عودة الاخير إلى صفوفه في 19 ديسمبر الماضي وتسجيله 34 نقطة في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز. وغاب مورانت عن المباريات الـ25 الأولى لهذا الموسم بعدما أوقفته رابطة الدوري عندما نشر صورا لنفسه وهو يلوح بأسلحة نارية في وقت سابق من العام الماضي. وأوقف في بادئ الأمر ثماني مباريات في مارس الماضي بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل مسدسا في ملهى ليلي في دنفر، قبل أن يعاقب فترة أطول مع بداية الموسم الجديد إثر ظهور مقطع فيديو آخر له وهو يحمل مسدسا داخل سيارة في مايو العام الماضي.
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