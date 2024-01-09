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بايسرز يسقط المتصدر رغم إصابة هاليبرتون

1/9/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تخطى‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‭ ‬لنجمه‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبرتون،‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬متصدر‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬133-131‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬فيما‭ ‬مُني‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬وصيف‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بخسارة‭ ‬ثانية‭ ‬توالياً‭.‬

وحمل‭ ‬زملاء‭ ‬هاليبرتون‭ ‬الموزّع‭ ‬الصاعد‭ ‬بقوّة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الدوري،‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬بشكل‭ ‬غريب‭ ‬أواخر‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬غاينبريدج‭ ‬فيلدهاوس‭ ‬أرينا‭ ‬أمام‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭.‬

وبدا‭ ‬ابن‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬متألماً‭ ‬جراء‭ ‬انفساخ‭ ‬قدميه‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬تغيير‭ ‬اتجاهه‭ ‬اثناء‭ ‬توجهه‭ ‬نحو‭ ‬السلة‭.‬

وقال‭ ‬بايسرز‭ ‬لاحقاً‭ ‬ان‭ ‬هاليبرتون‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬تعرّض‭ ‬لتمزق‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬لفخذه،‭ ‬ما‭ ‬يهدّد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ (‬أول‭ ‬ستار‭) ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬إنديانابوليس‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬غياب‭ ‬هاليبرتون،‭ ‬تألق‭ ‬البديل‭ ‬الكندي‭ ‬بنيديكت‭ ‬ماثورين‭ ‬مسجلاً‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬ليعوّض‭ ‬تأخر‭ ‬بايسرز‭ ‬59‭-‬68‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وجاءت‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مثيرة‭ ‬مع‭ ‬خطأ‭ ‬ضد‭ ‬نجم‭ ‬بوسطن‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ (‬40‭ ‬نقطة‭) ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬131‭-‬131،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الضيوف‭ ‬غاب‭ ‬عنهم‭ ‬النجم‭ ‬الآخر‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

لكن‭ ‬إنديانا‭ ‬تحدى‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬عنه،‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭.‬

وارتكب‭ ‬بعدها‭ ‬اللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬خطأ‭ ‬على‭ ‬ماثورين‭ ‬قبل‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت،‭ ‬فسجل‭ ‬الأخير‭ ‬رميتين‭ ‬حرتين‭ ‬ضامناً‭ ‬الفوز‭ ‬لسادس‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬ماثورين‭ ‬بعد‭ ‬إلحاق‭ ‬الخسارة‭ ‬الثامنة‭ ‬ببوسطن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬28‭ ‬فوزاً‭: ‬‮«‬خسرنا‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬دوري‭ ‬الحلول‭ ‬بديلاً‭ ‬ومساعدة‭ ‬فريقي‭ ‬على‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الجناح‭ ‬البالغ‭ ‬21‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬خسرنا‭ ‬تاي،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬بدا‭ ‬مدركاً‭ ‬للمهمة‭. ‬تعيّن‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

وسجّل‭ ‬بدلاء‭ ‬بايسرز‭ ‬75‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬58‭ ‬للاعبيه‭ ‬الأساسيين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬تايريز‭ ‬المبكر‭.‬

وأشاد‭ ‬مدرب‭ ‬بايسرز‭ ‬ريك‭ ‬كارلايل‭ ‬برد‭ ‬الفعل‭ ‬القوي‭ ‬للاعبيه‭: ‬‮«‬حقاً‭ ‬إنه‭ ‬مجهود‭ ‬قويّ‭ ‬من‭ ‬فريقنا‭. ‬كانت‭ ‬المشاعر‭ ‬مختلطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭. ‬نأمل‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬خطرة‭ (‬إصابة‭ ‬هاليبرتون‭). ‬سيخضع‭ ‬لفحص‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬غداً‭ (‬الثلاثاء‭)‬‮»‬‭.‬


تريبل‭ ‬دابل‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬ليانيس‭ ‬

وتابع‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس،‭ ‬وصيف‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ (‬25-12‭)‬،‭ ‬تراجعه‭ ‬بخسارة‭ ‬ثانية‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬116‭-‬132‭.‬

وسيطر‭ ‬يوتا‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تأخره‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬مطلعها،‭ ‬ووصل‭ ‬الفارق‭ ‬لمصلحته‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين‭.‬

وكان‭ ‬المهاجم‭ ‬الفنلندي‭ ‬الفارع‭ ‬الطول‭ ‬لاوري‭ ‬ماركانن‭ (‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭) ‬والموزّع‭ ‬البديل‭ ‬جوردان‭ ‬كلاركسون‭ (‬21‭ ‬نقطة‭) ‬الأفضل‭ ‬لدى‭ ‬جاز،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الوحش‮»‬‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬لباكس‭ ‬مع‭ ‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬محققاً‭ ‬تريبل‭ ‬دابل‭ ‬بإضافته‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وهيمن‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز،‭ ‬رابع‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬ملحقاً‭ ‬به‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬138‭-‬111‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬كافية‭ ‬لنجم‭ ‬فينيكس‭ ‬المخضرم‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت،‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬هجوم‭ ‬كليبرز‭ ‬المتوازن‭ ‬بحسم‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬كل‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬تقدّمهم‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ (‬25‭).‬

وبرز‭ ‬الثنائي‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬وتشيت‭ ‬هولمغرين‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬أوكلاهومنا‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬136‭-‬128‭.‬

وضرب‭ ‬شاي‭ ‬بقوة‭ ‬مسجلاً‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬31‭ ‬لهولمغرين‭ ‬بينها‭ ‬أربع‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬محاولات‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬جايلن‭ ‬وليامس‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و7‭ ‬متابعات‭ ‬للفائز‭. ‬ولدى‭ ‬الخاسر،‭ ‬كان‭ ‬جوردان‭ ‬بول‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬ميامي،‭ ‬سجّل‭ ‬الموزّع‭ ‬تايلر‭ ‬هيرو‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬ولاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬بام‭ ‬أديبايو‭ ‬22،‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬هيت،‭ ‬رابع‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬120‭-‬113‭. ‬وفي‭ ‬تشارلوت،‭ ‬سجل‭ ‬تييري‭ ‬روزيير‭ ‬39‭ ‬نقطة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية‭ ‬لتجنيب‭ ‬هورنتس‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬112‭-‬119‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬

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