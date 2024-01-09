بايسرز يسقط المتصدر رغم إصابة هاليبرتون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): تخطى إنديانا بايسرز إصابة قوية لنجمه تايريز هاليبرتون، قبل الفوز على ضيفه بوسطن سلتيكس متصدر دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) 133-131 يوم الاثنين، فيما مُني ميلووكي باكس وصيف المنطقة الشرقية بخسارة ثانية توالياً.
وحمل زملاء هاليبرتون الموزّع الصاعد بقوّة في سماء الدوري، بعد سقوطه بشكل غريب أواخر الربع الثاني على ملعب غاينبريدج فيلدهاوس أرينا أمام 16 ألف متفرّج.
وبدا ابن الثالثة والعشرين متألماً جراء انفساخ قدميه عن غير قصد، عندما كان يحاول تغيير اتجاهه اثناء توجهه نحو السلة.
وقال بايسرز لاحقاً ان هاليبرتون الذي لم يعد إلى المباراة تعرّض لتمزق في العضلة الخلفية لفخذه، ما يهدّد مشاركته في مباراة كل النجوم (أول ستار) المقررة في عقر داره إنديانابوليس في 18 فبراير المقبل.
وفي غياب هاليبرتون، تألق البديل الكندي بنيديكت ماثورين مسجلاً 26 نقطة، ليعوّض تأخر بايسرز 59-68 في الشوط الأول.
وجاءت اللحظات الأخيرة مثيرة مع خطأ ضد نجم بوسطن جايلن براون (40 نقطة) عندما كانت النتيجة 131-131، علماً أن الضيوف غاب عنهم النجم الآخر جايسون تايتوم بسبب الإصابة.
لكن إنديانا تحدى قرار الحكم الذي عاد عنه، ليحصل على فرصة لحسم المباراة.
وارتكب بعدها اللاتفي كريستابس بورزينغيس خطأ على ماثورين قبل ثانية من نهاية الوقت، فسجل الأخير رميتين حرتين ضامناً الفوز لسادس المنطقة الشرقية.
وقال ماثورين بعد إلحاق الخسارة الثامنة ببوسطن هذا الموسم مقابل 28 فوزاً: «خسرنا أفضل لاعب في الفريق، لذا كان دوري الحلول بديلاً ومساعدة فريقي على الفوز».
وأضاف الجناح البالغ 21 عاماً: «خسرنا تاي، لكن الفريق بدا مدركاً للمهمة. تعيّن على الجميع التفوق على نفسه».
وسجّل بدلاء بايسرز 75 نقطة مقابل 58 للاعبيه الأساسيين، في ظل غياب تايريز المبكر.
وأشاد مدرب بايسرز ريك كارلايل برد الفعل القوي للاعبيه: «حقاً إنه مجهود قويّ من فريقنا. كانت المشاعر مختلطة في هذه المباراة. نأمل ألا تكون خطرة (إصابة هاليبرتون). سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي غداً (الثلاثاء)».
تريبل دابل غير كافية ليانيس
وتابع ميلووكي باكس، وصيف المنطقة الشرقية (25-12)، تراجعه بخسارة ثانية توالياً أمام ضيفه يوتا جاز 116-132.
وسيطر يوتا على المباراة بعد تأخره فترة وجيزة مطلعها، ووصل الفارق لمصلحته إلى 33 نقطة قبل استراحة الشوطين.
وكان المهاجم الفنلندي الفارع الطول لاوري ماركانن (21 نقطة و14 متابعة) والموزّع البديل جوردان كلاركسون (21 نقطة) الأفضل لدى جاز، فيما كان «الوحش» اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل مسجل لباكس مع 25 نقطة، محققاً تريبل دابل بإضافته 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة.
وهيمن لوس أنجلوس كليبرز، رابع المنطقة الغربية، على ضيفه فينيكس صنز ملحقاً به خسارة قاسية 138-111.
ولم تكن 30 نقطة كافية لنجم فينيكس المخضرم كيفن دورانت، إذ نجح هجوم كليبرز المتوازن بحسم المواجهة مع تسجيل كل لاعبيه الأساسيين 14 نقطة أو أكثر، تقدّمهم بول جورج (25).
وبرز الثنائي الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر وتشيت هولمغرين في فوز أوكلاهومنا سيتي ثاندر على مضيفه واشنطن ويزاردز 136-128.
وضرب شاي بقوة مسجلاً 32 نقطة مقابل 31 لهولمغرين بينها أربع ثلاثيات من خمس محاولات. كما أضاف جايلن وليامس 21 نقطة، و10 تمريرات حاسمة و7 متابعات للفائز. ولدى الخاسر، كان جوردان بول أفضل مسجّل مع 24 نقطة.
وفي ميامي، سجّل الموزّع تايلر هيرو 28 نقطة ولاعب الارتكاز بام أديبايو 22، خلال فوز هيت، رابع المنطقة الشرقية، على هيوستن روكتس 120-113. وفي تشارلوت، سجل تييري روزيير 39 نقطة، لكنها لم تكن كافية لتجنيب هورنتس الخسارة أمام شيكاغو بولز 112-119 بعد التمديد.
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