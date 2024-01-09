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إندو يعتزل بعد مسيرة استمرت 26 عاماً

1/9/2024 7:20:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أعلن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المخضرم‭ ‬ياسوهيتو‭ ‬إندو‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اعتزاله‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬استمرت‭ ‬26‭ ‬عاماً،‭ ‬والانتقال‭ ‬لتدريب‭ ‬فريق‭ ‬بعدما‭ ‬أمضى‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

وقال‭ ‬إندو‭ ‬البالغ‭ ‬43‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مصورة‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عشت‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬الكروية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1998‭ ‬و2023‭.
‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أعتقد‭ ‬أبدا‭ ‬أنني‭ ‬سألعب‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة‭ ‬الطويلة‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬إندو‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬واختير‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬152‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭. ‬وأكد‭ ‬إندو‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬غامبا‭ ‬أوساكا‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2001‭ ‬و2021،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬بالعودة‭ ‬كمدرب،‭ ‬مشددا‭ ‬‮«‬كمدرب،‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬أتعلم‭... ‬لكني‭ ‬أريد‭ ‬التطور‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬انتصارات‭ ‬الفريق‮»‬‭.
‬وضمن‭ ‬السياق‭ ‬عينه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الياباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كوزو‭ ‬تاشيما‭ ‬إن‭ ‬إندو‭ ‬يمتلك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬بهدوء‮»‬‭ ‬و«مستوى‭ ‬عالياً‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ (‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭)‬‮»‬‭. ‬

وختم‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬خبرته‭ ‬وإنجازاته‭ ‬لتطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬اليابانية‮»‬‭.‬


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