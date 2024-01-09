إندو يعتزل بعد مسيرة استمرت 26 عاماً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب) :أعلن لاعب الوسط المخضرم ياسوهيتو إندو أمس الثلاثاء اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت 26 عاماً، والانتقال لتدريب فريق بعدما أمضى في صفوفه عقدين من الزمن.
وقال إندو البالغ 43 عاماً في رسالة مصورة نُشرت على الموقع الرسمي للنادي «لقد عشت 26 عاماً من الحياة الكروية» بين عامي 1998 و2023.
وأضاف «لم أعتقد أبدا أنني سألعب لهذه الفترة الطويلة». وشارك إندو مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، واختير أفضل لاعب في آسيا عام 2009. دافع عن قميص اليابان في 152 مباراة دولية، وهو رقم قياسي. وأكد إندو الذي دافع عن ألوان غامبا أوساكا كلاعب كرة قدم بين عامي 2001 و2021، أنه «سعيد جدا» بالعودة كمدرب، مشددا «كمدرب، ما زلت أتعلم... لكني أريد التطور مع اللاعبين والمساهمة في انتصارات الفريق».
وضمن السياق عينه، قال رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما إن إندو يمتلك القدرة على «اتخاذ القرارات بهدوء» و«مستوى عالياً من المهارات (في كرة القدم)».
وختم قائلاً «آمل في أن يستخدم خبرته وإنجازاته لتطوير كرة القدم اليابانية».
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