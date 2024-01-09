منخفض جوي يؤثر على المملكة الاربعاء والارصاد تُحذر من السيول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة مساء الاربعاء تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات متأخرة من الليل الى اجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، خطر الإنزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري،خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.





ويوم الخميس يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، الاجواء باردة وغائمة بوجه عام، ماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة احيانا، كما وتشهد اجزاء من شرق وجنوب وغرب المملكة زخات من المطر لفترة قصيرة والرياح غربية نشطة السرعة تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في شمال ووسط المملكة ،خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري،خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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