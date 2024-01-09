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استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 77 و6 شاحنات مساعدات

1/9/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77، وصولها إلى قطاع غزة، الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.
ورافقت الطواقم الطبية 6 شاحنات حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية، حيث بدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار.
ويضم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 تخصصات طبية تقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.
يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76، غادرت إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها واستلام طواقم غزة/ 77 مهمتها.

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