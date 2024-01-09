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البحرية ‎البريطانية: حادثة في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة

1/9/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلا بحريا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.


وأضافت الهيئة، التابعة للبحرية البريطانية على حسابها على منصة إكس، أن السلطات تحقق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مريبة.

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