البحرية ‎البريطانية: حادثة في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلا بحريا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.
وأضافت الهيئة، التابعة للبحرية البريطانية على حسابها على منصة إكس، أن السلطات تحقق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مريبة.
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