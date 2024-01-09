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عجلون: ندوة حول مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي

1/9/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية، الثلاثاء، في قاعة الشهيد محمد العزام بالكلية، ندوة بعنوان:"مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي" للحديث حول قانوني الأحزاب والإنتخابات.


وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الأجتماعي الأردني، العين جميل النمري، إن تحزيب الحياة السياسة والبرلمانية جاء ضمن توجهات الدولة الأردنية في مئويتها الثانية لتشكيل حكومات ونواب على أساس حزبي وتخريج الكفاءات والقيادات للإنخراط في الأحزاب السياسية بالأردن.

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