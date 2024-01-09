الجمعية العامة تناقش خطورة استخدام الفيتو بشأن غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن في 22 كانون الأول 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة.



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في نيسان 2023 إجراء جديدا يخولها أن تجتمع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

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