قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين
التاريخ
1/9/2024 7:14:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام إن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN09012024000208011052ID1107702202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.