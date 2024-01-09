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إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض

1/9/2024 7:14:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صرح مصدر في شرطة واشنطن لوكالة "ريا نوفوستي" ،الثلاثاء، أن حادثة إطلاق نار وقعت على بعد عدة أبنية من البيت الأبيض، أدت إلى مقتل شخص.
ووفقا للشرطة، وقعت حادثة إطلاق نار في الصباح على بعد بنايتين من البيت الأبيض (في شارع K) - حيث وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت موسكو). وأكد المصدر أنه تم العثور على "رجل بالغ فاقد الوعي، لا يتنفس" مشيرا إلى أنها "قضية قتل"، وأكد أن الرجل توفي لاحقا في المستشفى.
وأكدت الشرطة أن ضباط إنفاذ القانون في العاصمة الأمريكية يحققون في الحادث.

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