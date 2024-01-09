رغم كل ذلك أحبه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

منذ‭ ‬سنوات‭ ‬وأنا‭ ‬أتعاطى‭ ‬عقاقير‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬وظللت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬منضبطاً‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الدواء‭ ‬وتفادي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.. ‬قدر‭ ‬المستطاع‭. ‬أقول‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬لأنك‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬طعامك‭ ‬وشرابك‭ ‬وسلوكك‭ ‬بما‭ ‬يمنع‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬عندك،‭ ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬تفعل‭ ‬بالناس‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬سبب‭ ‬أساسي‭ ‬لأمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الدوري‭ ‬والقلب؟‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬طيبون‭ ‬وودودون‭ ‬ومهذبون،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬الجلافة‭ ‬وقلة‭ ‬الذوق‭. ‬أناس‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تجمعك‭ ‬بهم‭ ‬صلة‭ ‬دم‭ ‬أو‭ ‬رحم‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عمل،‭ ‬ولكنك‭ ‬تلتقيهم‭ ‬عرضاً‭ ‬فيسممون‭ ‬بدنك،‭ ‬إما‭ ‬بألفاظ‭ ‬نابية‭ ‬أو‭ ‬بسلوك‭ ‬فظ‭ ‬لا‭ ‬مبرر‭ ‬له‭.

‬

وبالمناسبة‭ ‬فإنني‭ ‬ممن‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬قد‭ ‬تفسد‭ ‬الأخلاق،‭ ‬لأن‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يتلفظون‭ ‬بكلمات‭ ‬بذيئة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مهذبة‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات،‭ ‬أما‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الأخلاق‭ ‬الرياضية‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬كالحديث‭ ‬عن‭ ‬الوحدة‭ ‬العربية،‭ ‬مجرد‭ ‬كليشيه‭ ‬عديم‭ ‬المعنى‭ ‬نردده‭ ‬ببغاوية‭ ‬مقيتة‭. ‬وقيادة‭ ‬السيارة‭ ‬أيضاً‭ ‬قد‭ ‬تفسد‭ ‬الأخلاق،‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬يبصق‭ ‬في‭ ‬وجهك‭ ‬عبر‭ ‬نافذة‭ ‬السيارة‭ ‬لأنك‭ ‬لم‭ ‬تنطلق‭ ‬بسيارتك‭ ‬بالسرعة‭ ‬التي‭ ‬يريدها‭ ‬هو،‭ ‬أو‭ ‬لأنك‭ ‬لم‭ ‬تدرك‭ ‬أنه‭ ‬شخص‭ ‬مهم‭ ‬وتفسح‭ ‬له‭ ‬الطريق‭ ‬ذا‭ ‬المسار‭ ‬الواحد،‭ ‬ومفردات‭ ‬مثل‭: ‬حمار‭.. ‬غبي‭.. ‬زفت‭.. ‬يتم‭ ‬تداولها‭ ‬عبر‭ ‬نوافذ‭ ‬السيارات‭ ‬يومياً‭ ‬آلاف‭ ‬المرات‭!!‬

على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬وسنوات‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬وأوائل‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ومن‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬غنى‭ ‬عن‭ ‬عقاقير‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬لا‭ ‬أتوقف‭ ‬عن‭ ‬تعاطيها‭ ‬ولكن‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬عندي‭ ‬يكون‭ ‬شبابياً‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬لسبب‭ ‬بسيط‭: ‬لأنني‭ ‬أقضي‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬مع‭ ‬اخوتي‭ ‬وأقاربي‭ ‬وأصدقائي،‭ ‬وينتهي‭ ‬ديسمبر‭ ‬ويبدأ‭ ‬عام‭ ‬جديد‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬بأمر‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أقضيه‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬رأس‭ ‬سنة‭ ‬وجدير‭ ‬بالاحتفاء‭!!‬

في‭ ‬الخرطوم‭ ‬أدرك‭ ‬معنى‭ ‬وقيمة‭ ‬راحة‭ ‬البال‭. ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بين‭ ‬أناس‭ ‬يحملونك‭ ‬في‭ ‬حدقات‭ ‬العيون‭ ‬ليس‭ ‬طمعاً‭ ‬في‭ ‬مغنم‭ ‬أو‭ ‬ترقية‭ ‬أو‭ ‬مناقصة‭ ‬بل‭ ‬لأنك‭ ‬منهم‭ ‬وفيهم‭. ‬لحمهم‭ ‬ودمهم‭. ‬وفور‭ ‬عودتي‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬تتضخم‭ ‬فاتورتي‭ ‬الهاتفية،‭ ‬لأنني‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬العضوي‭ ‬مع‭ ‬أهلي‭ ‬وأحبائي‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬فإنني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أتدفأ‭ ‬بأصواتهم‭ ‬ولتذهب‭ ‬الفواتير‭ ‬والفلوس‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يحسون‭ ‬بالدفء‭ ‬إلا‭ ‬بملامسة‭ ‬المال‭!‬

لا‭ ‬أظن‭ ‬أنني‭ ‬شخص‭ ‬عصبي‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬فإن‭ ‬الأطباء‭ ‬يقولون‭ ‬أنني‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬العصبي‭ ‬ (STRESS HYPERTENSION) الذي‭ ‬ينجم‭ ‬عن‭ ‬التوتر‭! ‬شؤوني‭ ‬الخاصة‭ ‬لا‭ ‬توترني،‭ ‬فأنا‭ ‬راض‭ ‬بما‭ ‬عندي‭ ‬وشاكر،‭ ‬وعيالي‭ ‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬أصحاء‭ ‬ومجتهدون‭ ‬وحسنو‭ ‬التربية‭ (‬في‭ ‬نظري‭ ‬على‭ ‬الأقل‭)‬،‭ ‬ولي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الأوفياء،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬يوم‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يغلي‭ ‬دمي‭: ‬أمورنا‭ ‬وأحوالنا‭ ‬تثير‭ ‬القرف‭ ‬والحزن‭. ‬قادتنا‭ ‬يضحكون‭ ‬على‭ ‬العقول‭ ‬ويحسبون‭ ‬أننا‭ ‬عجول،‭ ‬العالم‭ ‬يسير‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬وينجز‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬كشفاً‭ ‬وفتحاً‭ ‬علمياً‭ ‬وثقافياً،‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نتقن‭ ‬سوى‭ ‬كشف‭ ‬حال‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬بالهتر‭ ‬والسباب‭ ‬والتنابز‭ ‬بالألقاب،‭ ‬وها‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يريدون‭ ‬حكم‭ ‬السودان‭ ‬يصبون‭ ‬الموت‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬من‭ ‬يريدون‭ ‬حكمهم‭!!‬

وبالمناسبة‭ ‬فإنني‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬شخصي‭ ‬فإنني‭ ‬أستاء‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬ترويج‭ ‬نكات‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كسل‮»‬‭ ‬السودانيين،‭ ‬ومنشأ‭ ‬الاستياء‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬مروجي‭ ‬تلك‭ ‬النكات‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬منتجي‭ ‬ومصدري‭ ‬الكسل،‭ ‬ولا‭ ‬يتقنون‭ ‬سوى‭ ‬الجدل‭ ‬وقلة‭ ‬العمل،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬سودان‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬أحد‭ ‬النوم‭ ‬قبل‭ ‬انتصاف‭ ‬الليل،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬عندنا‭ ‬شيشة‭ ‬ولا‭ ‬مقاه‭ ‬لطق‭ ‬الحنك‭ ‬والنميمة‭. ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬يصاب‭ ‬بالبواسير‭ ‬ويصبح‭ ‬أسير‭ ‬الفراش‭. ‬أصبحنا‭ ‬شعباً‭ ‬صلب‭ ‬العود،‭ ‬يئس‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬وتولى‭ ‬بنفسه‭ ‬مقاليد‭ ‬أمور‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وسائر‭ ‬الخدمات‭.. ‬وقادتنا‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الحقب‭ ‬مشغولون‭ ‬بتقاسم‭ ‬السلطة‭ ‬والثروة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬ولا‭ ‬يعنيهم‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬ان‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يشار‭ ‬اليه‭ ‬بأنه‭ ‬سلة‭ ‬غذاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كتب‭ ‬الجغرافيا‭ ‬صار‭ ‬يستجدي‭ ‬الغذاء‭.‬