عن شركة الجنوب للسياحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كمواطن‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬شركة‭ ‬الجنوب‭ ‬للسياحة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬بتفعيل‭ ‬دور‭ ‬ومهام‭ ‬الشركة،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الأفواج‭ ‬السياحية‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وتقديم‭ ‬العروض‭ ‬المتميزة‭ ‬والأسعار‭ ‬الجاذبة،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سفاراتنا‭ ‬بالخارج،‭ ‬ومد‭ ‬جسور‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارات‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

لطالما‭ ‬تابعنا‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وشركة‭ ‬الجنوب،‭ ‬وبحث‭ ‬استقطاب‭ ‬الوفود‭ ‬السياحية،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ودعم‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لعام‭ ‬2030‭.‬

ولطالما‭ ‬قرأنا‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬واستحداث‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬السياحية‭ ‬للمرافئ‭ ‬والمراكب،‭ ‬كما‭ ‬شاهدنا‭ ‬بالأرقام‭ ‬والإحصائيات‭ ‬نتائج‭ ‬الإقبال‭ ‬وإشغال‭ ‬الفنادق‭ ‬والرحلات‭ ‬اليومية،‭ ‬وكل‭ ‬تلك‭ ‬الأمور‭ ‬تشكل‭ ‬حافزا‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأفواج‭ ‬السياحية،‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وفتح‭ ‬فرص‭ ‬لتوظيف‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

كما‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬تبحث‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬تشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬عبر‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬للشركة،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬فائدة‭ ‬عامة‭ ‬للجميع،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬داخل‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬المدن‭. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬التوجه‭ ‬الرسمي‭ ‬بأن‭ ‬الرحلات‭ ‬الرسمية‭ ‬للوفود‭ ‬الوزارية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬عبر‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وشركات‭ ‬الدولة‭.‬

شركة‭ ‬الجنوب‭ ‬للسياحة‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬ومملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬القابضة،‭ ‬ومعنية‭ ‬بتشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬فندق‭ ‬شاطئ‭ ‬حوار،‭ ‬كمــا‭ ‬أنها‭ -‬بشـكل‭ ‬رئيـسي‭- ‬تقــدم‭ ‬خدمات‭ ‬النــقل‭ ‬البحري‭ ‬السياحـي‭ ‬واللوجســتي‭ ‬مــن‭ ‬وإلى‭ ‬جزر‭ ‬حوار‭ ‬بواسطة‭ ‬أسطـول‭ ‬متطور‭ ‬من‭ ‬السفن‭ ‬ومجهز‭ ‬بجميع‭ ‬معايـير‭ ‬الأمـن‭ ‬والسـلامة‭ ‬الدولية،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬هو‭ ‬الأخ‭ ‬المهندس‭ ‬يوسف‭ ‬خليفة‭ ‬المانع،‭ ‬وللشركة‭ ‬مشروع‭ ‬طموح‭ ‬للربط‭ ‬البحري‭ ‬بين‭ ‬الجزر‭ ‬والمناطق‭ ‬السياحية‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الربط‭ ‬المستقبلي‭ ‬بالدول‭ ‬المجاورة‭.‬

وأذكر‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬أن‭ ‬المهندس‭ ‬يوسف‭ ‬المانع‭ ‬صرح‭ ‬للصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬بأن‭ ‬شركة‭ ‬الجنوب‭ ‬لديها‭ ‬استراتيجية‭ ‬كبيرة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الـ3‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المحلي‭ ‬وخلال‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خططًا‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذيها‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭.. ‬ولا‭ ‬أدري‭ ‬أين‭ ‬وصل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر؟‭ ‬وماذا‭ ‬تحقق‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع؟

برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬عديدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بتفعيلها‭ ‬شركة‭ ‬الجنوب‭ ‬كصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬وصيد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬والغوص‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬البحرية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬جاذبة‭ ‬للسياحة‭ ‬الداخلية‭ ‬وخاصة‭ ‬الشباب‭ ‬والعائلات،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأفواج‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.. ‬فالأمر‭ ‬كل‭ ‬الأمر‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬وتحويل‭ ‬التطلعات‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬ملموسة‭ ‬ونشطة‭ ‬وفاعلة‭.‬