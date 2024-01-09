ما يجب أن تسمعه أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

السؤال‭ ‬هو‭: ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬المفروض‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬تطرحه‭ ‬وما‭ ‬تطلبه‭ ‬أمريكا؟‭.. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يسمعه‭ ‬بلينكن‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مسئول‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬العرب؟‭.‬

بداية،‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أننا‭ ‬إزاء‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬حاسمة‭ ‬فاصلة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الصراع‭ ‬العربي‭ ‬الصهيوني‭ ‬وتاريخ‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬عموما‭.‬

بناء‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬المخططات‭ ‬المطروحة‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬سوف‭ ‬يتحدد‭ ‬مصير‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.. ‬إما‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬وإما‭ ‬بداية‭ ‬تصفيتها،‭ ‬وإما‭ ‬وضع‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬استعادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭.‬

وإذا‭ ‬تمكن‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬ومعه‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططاته‭ ‬فإن‭ ‬دمارا‭ ‬سيحل‭ ‬بالمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬كلها‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬بداية‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬استباحة‭ ‬السيادة‭ ‬والكرامة‭ ‬العربية‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬بهذا‭.‬

لهذا‭ ‬ففي‭ ‬مواجهة‭ ‬ما‭ ‬تطرحه‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬وما‭ ‬بات‭ ‬معروفا‭ ‬من‭ ‬مخططات‭ ‬للعدو،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسمعها‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬والمسئولين‭ ‬العرب‭ ‬مباشرة‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ ‬باختصار‭ ‬شديد‭:‬

1‭ - ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬حديث‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬فورا‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬أمريكا‭ ‬بشكل‭ ‬حازم‭ ‬أن‭ ‬رفضها‭ ‬ورفض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬جريمة‭ ‬كبرى‭ ‬ومشاركة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الجرائم‭ ‬الصهيونية،‭ ‬وأنه‭ ‬ليس‭ ‬مقبولا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬قضية‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭.‬

والأمر‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬المسئولين‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬التقاهم‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الحالية‭ ‬أعطوا‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‭ ‬الأولوية‭ ‬المطلقة‭ ‬وكان‭ ‬مطلبهم‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬فورا‭.‬

2‭ - ‬إن‭ ‬أمريكا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تفهم‭ ‬وأن‭ ‬تسمع‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الرسمية‭ ‬والشعبية‭ ‬تعتبر‭ ‬أمريكا‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬العدو‭.‬

أمريكا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تفهم‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬العرب‭ ‬يعتبرونها‭ ‬تتحمل‭ ‬نفس‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬المسئولية‭ ‬التي‭ ‬يتحملها‭ ‬العدو‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الجرائم،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬بمقدورها‭ ‬لو‭ ‬أرادت‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬فورا‭.‬

3‭ - ‬إن‭ ‬الرفض‭ ‬العربي‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أقوى‭ ‬وأكثر‭ ‬حزما‭ ‬وحسما،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تحذر‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أمريكا‭ ‬صراحة‭ ‬بوضوح‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬ستكون‭ ‬عواقبها‭ ‬وخيمة‭. ‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬لأنه‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬النفي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأي‭ ‬تأييد‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬لم‭ ‬يتخل‭ ‬عن‭ ‬خططه‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭.‬

4‭ ‬ – ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تؤكد‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لأمريكا‭ ‬وغيرها‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬هي‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ونيل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬اقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تفهم‭ ‬أمريكا‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬غزة‭ ‬وإدارة‭ ‬شئونها‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬تخص‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحده‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يقررها‭ ‬وليس‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬آخر‭.‬

هذه‭ ‬بعض‭ ‬المواقف‭ ‬العربية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسمعها‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬العرب‭.‬

في‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصر‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يكافأ‭ ‬ويجني‭ ‬أي‭ ‬مكسب‭ ‬مستقبلا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭.‬

ولسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬المواقف‭ ‬العربية‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬إن‭ ‬هي‭ ‬ظلت‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬المواقف‭ ‬الإنشائية‭ ‬فقط‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬مصحوبة‭ ‬بتحذيرات‭ ‬عملية‭ ‬مباشرة‭ ‬لأمريكا‭ ‬إن‭ ‬هي‭ ‬ظلت‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬العدو‭ ‬ومخططاته،‭ ‬وأنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬فادحا‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭.‬

من‭ ‬دون‭ ‬هذا‭ ‬ستبقى‭ ‬المواقف‭ ‬العربية‭ ‬محدودة‭ ‬القيمة‭ ‬والتأثير‭.‬