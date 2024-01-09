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الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح

1/9/2024 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬أطلقت‭ ‬بنجاح‭ ‬قمرا‭ ‬اصطناعيا‭ ‬لأغراض‭ ‬مراقبة‭ ‬الفضاء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الرسمية‭. ‬وأوضح‭ ‬التلفزيون‭: ‬‮«‬أطلقت‭ ‬الصين‭ ‬بنجاح‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬آينشتاين‭ ‬بروب‭ ‬مستخدمة‭ ‬الصاروخ‭ ‬لونغ‭-‬مارتش‭-‬2سي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬شينتشانغ‭ ‬لإطلاق‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬وقد‭ ‬وضع‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬المحدد‭ ‬بنجاح‭ ‬تام‮»‬‭. ‬وحصلت‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬15‭:‬03‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬الساعة‭ ‬07‭:‬03‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭). ‬وأثارت‭ ‬عملية‭ ‬الاطلاق‭ ‬قلقا‭ ‬فوريا‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬حيث‭ ‬أصدرت‭ ‬السلطات‭ ‬تحذيرات‭ ‬أمنية‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬داعية‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توترات‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬وقبل‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭. ‬ويبعد‭ ‬مركز‭ ‬الاقلاع‭ ‬حوالي‭ ‬ألفي‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬تايبيه‭. ‬وأوضحت‭ ‬شينخوا‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬‮«‬سيراقب‭ ‬ظواهر‭ ‬عابرة‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬الكون‭ ‬شبيهة‭ ‬بوميض‭ ‬ألعاب‭ ‬نارية‭ ‬بهدف‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الجوانب‭ ‬العنيفة‭ ‬وغير‭ ‬المعروفة‭ ‬الكثيرة‭ ‬للكون‮»‬‭. ‬

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