الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح

الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح
التاريخ
1/9/2024 7:11:55 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الصين أمس الثلاثاء أنها أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا لأغراض مراقبة الفضاء، على ما ذكرت محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية. وأوضح التلفزيون: «أطلقت الصين بنجاح القمر الاصطناعي آينشتاين بروب مستخدمة الصاروخ لونغ-مارتش-2سي في مركز شينتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام». وحصلت عملية الإطلاق عند الساعة 15:03 بالتوقيت المحلي (الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش) على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأثارت عملية الاطلاق قلقا فوريا في تايوان حيث أصدرت السلطات تحذيرات أمنية عبر الهاتف داعية السكان إلى توخي الحذر في ظل توترات مع الصين وقبل أربعة أيام من انتخابات رئاسية في هذه الجزيرة. ويبعد مركز الاقلاع حوالي ألفي كيلومتر عن تايبيه. وأوضحت شينخوا أن القمر «سيراقب ظواهر عابرة غريبة في الكون شبيهة بوميض ألعاب نارية بهدف الكشف عن الجوانب العنيفة وغير المعروفة الكثيرة للكون».
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