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نشر جدول مفصل لمراسم تنازل الملكة مارجريت الثانية عن العرش

1/9/2024 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نشرت‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الدنماركية‭ ‬جدولا‭ ‬مفصلا‭ ‬لمراسم‭ ‬تنازل‭ ‬الملكة‭ ‬مارجريت‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬العرش‭ ‬وتتويج‭ ‬نجلها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬فريدريك‭ ‬ملكا‭ ‬جديدا‭ ‬للبلاد‭ ‬والمرتقب‭ ‬اتمامها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬ستتوجه‭ ‬ملكة‭ ‬الدنمارك‭ ‬مارجريت‭ ‬الثانية‭ - ‬التي‭ ‬ستتنازل‭ ‬عن‭ ‬العرش‭ - ‬وابنها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬فريدريك‭ - ‬الذي‭ ‬سيصبح‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬للبلاد‭ - ‬من‭ ‬قصر‭ ‬أمالينبورج،‭ ‬المقر‭ ‬الملكي،‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬كريستيانسبورج،‭ ‬المبنى‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬كوبنهاجن،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬مارجريت‭ ‬ستسافر‭ ‬مستقلة‭ ‬عربة‭ ‬تجرها‭ ‬الخيول‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬37‭ ‬ظهرا‭ (‬1237‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سيسافر‭ ‬فريدريك‭ ‬مستقلا‭ ‬سيارة‭ ‬مع‭ ‬قرينته‭ ‬ولية‭ ‬العهد‭ ‬الأميرة‭ ‬ماري‭ ‬ونجله‭ ‬الأكبر‭ ‬الأمير‭ ‬كريستيان،‭ ‬ليصلا‭ ‬قبل‭ ‬الملكة‭ ‬بدقيقتين‭. ‬وستقوم‭ ‬الملكة،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬تنازلها‭ ‬عن‭ ‬العرش‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬يتم‭ ‬تغيير‭ ‬العرش،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إرجاع‭ ‬مارجريت‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬أمالينبورج‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬15‭:‬2‭ ‬مساء‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬فريدريك‭ ‬العاشر‭ ‬سيصعد‭ ‬إلى‭ ‬شرفة‭ ‬قصر‭ ‬كريستيانسبورج‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬ستعلن‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الدنماركية‭ ‬مته‭ ‬فريدريكسن‭ ‬رسميا‭ ‬تغيير‭ ‬العرش‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬فريدريك‭ ‬كلمة‭ ‬للشعب‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬تحية‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬كوبنهاجن،‭ ‬بينما‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إنزال‭ ‬العلم‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬مارجريت‭ ‬ورفعه‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬فريدريك‭. ‬

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