صدمة في أمريكا بعد العثور على نفق سري لمنظمة يهودية متطرفة في نيويورك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

العثور‭ ‬على‭ ‬النفق‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الصدمة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حباد‮»‬‭ ‬بحفر‭ ‬النفق‭ ‬السري‭ ‬تحت‭ ‬أكثر‭ ‬شوارع‭ ‬نيويورك‭ ‬ازدحامًا،‭ ‬بغرض‭ ‬توسيع‭ ‬المعبد‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تدري‭ ‬السلطات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بذلك،‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬النفق،‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬بداخله‭.‬

وتظهر‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المصورة‭ ‬لحظة‭ ‬مداهمة‭ ‬نفق‭ ‬سري‭ ‬لليهود‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتواجد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬لحظة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬يهود‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حباد‮»‬،‭ ‬بداخل‭ ‬النفق‭ ‬السري،‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬مقر‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حباد‮»‬‭ ‬اليهودية‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬770‭ ‬ب‭ ‬نيويورك،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭.‬

كما‭ ‬يرصد‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭ ‬حالة‭ ‬الفوضى،‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬المكان‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬أعضاء‭ ‬الحركة‭ ‬اليهودية‭ ‬الاستجابة‭ ‬لأوامر‭ ‬شرطة‭ ‬نيويورك‭ (‬ NYPD ‭) ‬بإغلاق‭ ‬النفق‭ ‬السري،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬سابقًا،‭ ‬بسبب‭ ‬بنائه‭ ‬تحت‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحركة،‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المنظمات‭ ‬اليهودية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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‬ويظهر‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬أصوات‭ ‬صراخ‭ ‬اليهود‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬المعبد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬حباد‮»‬،‭ ‬عندما‭ ‬اشتبكوا‭ ‬مع‭ ‬الشرطة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإبعاد‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬المعبد،‭ ‬وحتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬النفق‭ ‬السري،‭ ‬وظهر‭ ‬بالفيديو‭ ‬لقطة‭ ‬تظهر‭ ‬أحد‭ ‬اليهود‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬وهو‭ ‬يزحف‭ ‬خارجًا‭ ‬من‭ ‬حفرة‭ ‬متصلة‭ ‬بالمعبد‭ ‬اليهودي،‭ ‬ثم‭ ‬يخرج‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭.‬

وتؤكد‭ ‬تقارير‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬النفق‭ ‬السري‭ ‬لليهود‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬شاحنة‭ ‬إسمنت‭ ‬إلى‭ ‬المقر‭ ‬العالمي‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬حباد‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الشاحنة‭ ‬طُلب‭ ‬منها‭ ‬ملء‭ ‬نفق‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬كان‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬الكنيس‭ ‬الرئيسي‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬مجاور‭ ‬مغلق،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

ووجدت‭ ‬شرطة‭ ‬نيويورك،‭ ‬داخل‭ ‬النفق‭ ‬السري‭ ‬لليهود،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المرتبات‭ ‬المخصصة‭ ‬للنوم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬قلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬المعبد‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حباد‮»‬‭ ‬اليهودية‭ ‬هي‭ ‬حركة‭ ‬يهودية‭ ‬متطرفة‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬منظمة‭ ‬يهودية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ومقرها‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬بروكلين‭ ‬بنيويورك‭.‬

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‬ويذكر‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬انتشرت‭ ‬صور‭ ‬لجنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬بغزة،‭ ‬كانوا‭ ‬يعلنون‭ ‬فيها‭ ‬تحويل‭ ‬مبنى‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬حباد‮»‬‭ ‬المتطرفة،‭ ‬والتي‭ ‬تصنف‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬التيار‭ ‬الأرثوذكسي‭ ‬في‭ ‬الديانة‭ ‬اليهودية،‭ ‬وتعتبر‭ ‬الحركة‭ ‬أن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وغزة‭ ‬والجولان‭ ‬ضرورة‭ ‬لأمن‭ ‬‮«‬أرض‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬