ابتدائية بلقيس تنظم مسابقة في مسرح الدمى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬المسابقة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬المدرسة،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬27‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭.‬

هذا،‭ ‬وقد‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحكمين‭ ‬وهم‭ ‬الأستاذة‭ ‬أسماء‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬كاتبة‭ ‬نصوص‭ ‬أدبية،‭ ‬الأستاذة‭ ‬ريم‭ ‬نجم‭ ‬المسيفر‭ ‬منسقة‭ ‬موهبة‭ ‬بمدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين،‭ ‬والاستاذة‭ ‬نعيمة‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬معلم‭ ‬أول‭ ‬بمدرسة‭ ‬سافرة‭ ‬الابتدائية‭ ‬الاعدادية‭ ‬للبنات‭.‬

وقد‭ ‬قامت‭ ‬الأستاذة‭ ‬لطيفة‭ ‬مبارك‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬بلقيس‭ ‬بتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭. ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬مدرسة‭ ‬بلقيس‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصلت‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وحصلت‭ ‬مدرسة‭ ‬عقبة‭ ‬بن‭ ‬نافع‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬محكمين‭ ‬ومتسابقين‭ ‬بدور‭ ‬المسابقة‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المواهب‭ ‬والإبداعات‭ ‬الكامنة‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬لإظهار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإبداع،‭ ‬كما‭ ‬أتاحت‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وإبراز‭ ‬مواهبهم‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭. ‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬مديرة‭ ‬المدرسة‭ ‬لطيفة‭ ‬عبدالله‭ ‬مبارك‭ ‬بتقديم‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬للأستاذة‭ ‬وداد‭ ‬المدوب‭ ‬مدير‭ ‬مساعد‭ ‬والأستاذة‭ ‬جليلة‭ ‬منصور‭ ‬عباس‭ ‬منسقة‭ ‬الموهبة‭ ‬والمسرح‭ ‬لتنظيمهما‭ ‬للمسابقة‭ ‬والإشادة‭ ‬بجهودهما‭ ‬المبذولة‭ ‬وابراز‭ ‬أهمية‭ ‬المسرح‭ ‬ودوره‭.‬