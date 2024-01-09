ابتدائية بلقيس تنظم مسابقة في مسرح الدمى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت مدرسة بلقيس الابتدائية للبنات بقيادة مديرة المدرسة المتألقة الاستاذة لطيفة مبارك مسابقة في مسرح الدمى للطلبة على مستوى المدارس الحكومية بعنوان «مسرح بلقيس للدمى»، وذلك لإبراز وتنمية مواهب الطلبة في التمثيل والاخراج الابداعي.
وقد أقيمت المسابقة يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2023م في صالة المدرسة، حيث شارك في المسابقة ما يقارب 27 طالبا وطالبة من مختلف المدارس.
هذا، وقد أشرف على تحكيم المسابقة نخبة من المحكمين وهم الأستاذة أسماء عبدالعزيز كاتبة نصوص أدبية، الأستاذة ريم نجم المسيفر منسقة موهبة بمدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنين، والاستاذة نعيمة محمد محمود معلم أول بمدرسة سافرة الابتدائية الاعدادية للبنات.
وقد قامت الأستاذة لطيفة مبارك مديرة مدرسة بلقيس بتكريم المشاركين والإعلان عن نتائج المسابقة، حيث تم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى. وقد حصلت مدرسة بلقيس الابتدائية للبنات على المركز الأول، في حين حصلت مدرسة مدينة عيسى الابتدائية الإعدادية للبنين على المركز الثاني، وحصلت مدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين على المركز الثالث.
وقد أشاد الحضور من محكمين ومتسابقين بدور المسابقة وأهميتها في إبراز المواهب والإبداعات الكامنة لدى الطلبة وتحفيزهم لإظهار المزيد من الإبداع، كما أتاحت لهم فرصة لتبادل الخبرات وإبراز مواهبهم أمام الجميع.
كما قامت مديرة المدرسة لطيفة عبدالله مبارك بتقديم جزيل الشكر للأستاذة وداد المدوب مدير مساعد والأستاذة جليلة منصور عباس منسقة الموهبة والمسرح لتنظيمهما للمسابقة والإشادة بجهودهما المبذولة وابراز أهمية المسرح ودوره.
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