مجموعة نستو تعلن افتتاح هايبر ماركت جديد بمدينة المحرق وسوف يُقام حفل الافتتاح الكبير اليوم ((10 يناير))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) من المقرر أن تٌعلن مجموعة نستو أحدث هايبر ماركت لها في قلب مدينة المحرق، وهو يقع تحديدًا في منطقة حالة بوماهر. ومن المقرر أن يُفتتَح الفرع البالغة مساحته 3000 قدم مربع اليوم الأربعاء 10 يناير الساعة 10 صباحًا، ونظرًا إلى أن الهايبر ماركت يتميز بوفرة مرافق وقوف السيارات، ويهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية، وتكمّلها العروض والتنزيلات الخاصة التي تقدمها المجموعة بمناسبة الافتتاح.
سيفتح الهايبر ماركت أبوابه أمام الجمهور ابتداءً من الساعة 11 صباحًا يوم 10 يناير. وتُوجه إدارة مجموعة نستو دعوة حارة إلى الجميع للمشاركة في الاحتفال بالافتتاح الكبير لمتجر نستو هايبر ماركت في مدينة المحرق. ويُمثل هذا التوسع علامة بارزة أخرى بالنسبة لمجموعة نستو الشهيرة، التي تشتهر بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها.
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