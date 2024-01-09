مجموعة نستو تعلن افتتاح هايبر ماركت جديد بمدينة المحرق وسوف يُقام حفل الافتتاح الكبير اليوم ((10 يناير))

سيفتح‭ ‬الهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬أبوابه‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحًا‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬يناير‭. ‬وتُوجه‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬نستو‭ ‬دعوة‭ ‬حارة‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الكبير‭ ‬لمتجر‭ ‬نستو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭. ‬ويُمثل‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬أخرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمجموعة‭ ‬نستو‭ ‬الشهيرة،‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لعملائها‭.‬

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