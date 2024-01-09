Wednesday, 10 January 2024 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجموعة نستو تعلن افتتاح هايبر ماركت جديد بمدينة المحرق وسوف يُقام حفل الافتتاح الكبير اليوم ((10 يناير))

1/9/2024 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تٌعلن‭ ‬مجموعة‭ ‬نستو‭ ‬أحدث‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وهو‭ ‬يقع‭ ‬تحديدًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حالة‭ ‬بوماهر‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يُفتتَح‭ ‬الفرع‭ ‬البالغة‭ ‬مساحته‭ ‬3000‭ ‬قدم‭ ‬مربع‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬10‭ ‬يناير‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحًا،‭ ‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬يتميز‭ ‬بوفرة‭ ‬مرافق‭ ‬وقوف‭ ‬السيارات،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬وتكمّلها‭ ‬العروض‭ ‬والتنزيلات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المجموعة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الافتتاح‭.‬

سيفتح‭ ‬الهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬أبوابه‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحًا‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬يناير‭. ‬وتُوجه‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬نستو‭ ‬دعوة‭ ‬حارة‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الكبير‭ ‬لمتجر‭ ‬نستو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭. ‬ويُمثل‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬أخرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمجموعة‭ ‬نستو‭ ‬الشهيرة،‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لعملائها‭.‬

MENAFN09012024000055011008ID1107702187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث