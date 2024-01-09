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رين ومرسيليا أقوى مباريات كأس فرنسا

1/9/2024 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيلتقي‭ ‬رين‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحسب‭ ‬قرعة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬التي‭ ‬أوقعت‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مع‭ ‬أورليان‭ ‬المتواضع‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬قوية‭ ‬يلتقي‭ ‬كليرمون‭ ‬مع‭ ‬ستراسبورغ،‭ ‬فيما‭ ‬يحلّ‭ ‬تولوز‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬روان‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭.‬

ويواجه‭ ‬نانت،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬2022‭ ‬ووصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لافال‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭. ‬ويستقبل‭ ‬بوردو‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬راهناً‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬نيس‭ ‬الجنوبي‭ ‬وصيف‭ ‬ترتيب‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭. ‬ويحل‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬روديز‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬يتواجه‭ ‬سوشو‭ ‬مع‭ ‬رينس‭. ‬وسيحاول‭ ‬فريق‭ ‬سان‭ ‬برييست‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬مدينة‭ ‬ليون‭ ‬متابعة‭ ‬مغامرته‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬رومورانتان‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع‭.‬


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