رين ومرسيليا أقوى مباريات كأس فرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬قوية‭ ‬يلتقي‭ ‬كليرمون‭ ‬مع‭ ‬ستراسبورغ،‭ ‬فيما‭ ‬يحلّ‭ ‬تولوز‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬روان‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭.‬

ويواجه‭ ‬نانت،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬2022‭ ‬ووصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لافال‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭. ‬ويستقبل‭ ‬بوردو‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬راهناً‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬نيس‭ ‬الجنوبي‭ ‬وصيف‭ ‬ترتيب‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭. ‬ويحل‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬روديز‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬يتواجه‭ ‬سوشو‭ ‬مع‭ ‬رينس‭. ‬وسيحاول‭ ‬فريق‭ ‬سان‭ ‬برييست‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬مدينة‭ ‬ليون‭ ‬متابعة‭ ‬مغامرته‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬رومورانتان‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع‭.‬



