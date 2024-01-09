((فيفا)) يرحّب بعودة رودريغيش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والامتثال‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬إميليو‭ ‬غارسيا‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مطمئنون‭ ‬وسعداء‭ ‬بقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬الرئيس‭ ‬إدنالدو‭ (‬رودريغيش‭) ‬إلى‭ ‬منصبه‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬قاضي‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬قد‭ ‬أمر‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بعودة‭ ‬رودريغيش‭ (‬69‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬منصبه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬هدد‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‭ ‬التي‭ ‬تتخبط‭ ‬بالأزمات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأبطلت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬حكماً‭ ‬صادراً‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬دنيا‭ ‬قضى‭ ‬بإبطال‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬ومكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ريو،‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬الى‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬والذي‭ ‬سمح‭ ‬لاحقاً‭ ‬بانتخاب‭ ‬رودريغيش‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬ورفض‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬واتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كونميبول‭) ‬التدخل‭ ‬الخارجي،‭ ‬وحذروا‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬يعترفوا‭ ‬بالرئيس‭ ‬المؤقت،‭ ‬حتى‭ ‬إنهم‭ ‬هددوا‭ ‬باستبعاد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬أعلنوا‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬للبرازيل‭. ‬وأكد‭ ‬غارسيا‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬حقيقيا‮»‬‭ ‬برؤية‭ ‬حظر‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخب‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يستعد‭ ‬رودريغيش‭ ‬منصبه‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬القانوني‭ ‬لفيفا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لضمان‭ ‬استقلالية‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬واحترام‭ ‬القوانين‭ (...). ‬سنواصل‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬احترام‭ ‬رئاسة‭ ‬إدنالدو‭ ‬المنتخبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬رودريغيش‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أسود‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬‮«‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭ ‬أقال‭ ‬رودريغيش‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ (‬46‭ ‬عاماً‭) ‬والذي‭ ‬اعتبر‭ ‬ضحية‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أعلن‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬مدربه‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬سيترك‭ ‬النادي‭ ‬لتولي‭ ‬تدريب‭ ‬‮«‬راقصي‭ ‬السامبا‮»‬‭.‬