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مواجهة نارية بين ريال وأتلتيكو ومهمة سهلة لبرشلونة

1/9/2024 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تستقبل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأربعين‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬وجاره‭ ‬اللدود‭ ‬أتلتيكو‭ ‬وأوساسونا‭.‬

ويتواجه‭ ‬ريال،‭ ‬بطل‭ ‬بالكأس،‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬برشلونة،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬أوساسونا‭ ‬وصيف‭ ‬الكأس،‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الآخر‭ ‬غدًا‭ ‬الخميس،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وتقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الاول‭ ‬بارك‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬مقر‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لقرابة‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭.‬

ويحمل‭ ‬برشلونة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬بالسوبر‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬لقباً،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬ريال‭ (‬12‭)‬،‭ ‬وأتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬وديبورتيفو‭ ‬لاكورونيا‭ (‬3‭)‬،‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ (‬2‭).‬

ويأمل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬متصدر‭ ‬الليغا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬السوبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬اللدود‭ ‬برشلونة‭ ‬1-3،‭ ‬تصحيح‭ ‬الوضع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والفوز‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬باللقب‭ ‬منذ‭ ‬اعتماد‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬للمسابقة‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬مسعاهم،‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرّب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬ومهاجمه‭ ‬المتألق‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭.‬


ريال‭ ‬للثأر‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو

ويخوض‭ ‬ريال‭ ‬السوبر‭ ‬منتشياً‭ ‬من‭ ‬نتائجه‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تصدره‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬المفاجأة‭ ‬جيرونا‭ (‬48‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭)‬،‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وحقق‭ ‬16‭ ‬فوزاً‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬تعادلات،‭ ‬وتحديداً‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بالذات‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬ريال‭ ‬على‭ ‬جرعة‭ ‬ثقة‭ ‬إضافية‭ ‬مع‭ ‬تمديد‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2026‭ ‬ليغلق‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل،‭ ‬وتعافي‭ ‬المدافع‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬والمهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الشاب‭ ‬التركي‭ ‬أردا‭ ‬غولر‭ (‬18‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬الاصابة‭. ‬

ويعول‭ ‬ريال‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬البرازيلي‭ ‬الآخر‭ ‬رودريغو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وعرف‭ ‬طريق‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أراندينا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

ولكن‭ ‬ريال‭ ‬يعاني‭ ‬دفاعياً‭ ‬بسبب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الغيابات‭ ‬للإصابة،‭ ‬أبرزهم‭ ‬الحارس‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬والنمساوي‭ ‬دافيد‭ ‬ألابا‭ ‬والبرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الثلاثي‭ ‬سيبتعد‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لوكاس‭ ‬فاسكيس‭ (‬32‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬أخيراً‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬خلال‭ ‬التمارين‭ ‬ستبعده‭ ‬فترة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعود‭ ‬أتلتيكو‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ (‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬1‭-‬4‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬سلبا‭).‬

ويأمل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬أن‭ ‬يكرر‭ ‬سيناريو‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬‮«‬ميتروبوليتانو‮»‬‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ملحقا‭ ‬به‭ ‬خسارته‭ ‬الوحيدة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روخيبلانكوس‮»‬‭ ‬يفتقد‭ ‬بعض‭ ‬عناصره،‭ ‬أبرزهم‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الفرنسي‭ ‬توما‭ ‬ليمار‭ ‬والجناح‭ ‬فيتولو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مشاركة‭ ‬المدافع‭ ‬المخضرم‭ ‬سيسار‭ ‬أسبيليكويتا‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬والمهاجم‭ ‬الشاب‭ ‬بابلو‭ ‬باريوس‭ (‬20‭).‬

وسيتواجه‭ ‬الفريقان‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬نارية‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬متروبوليتانو‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬


برشلونة‭ ‬لعكس‭ ‬صورة‭ ‬مشرقة

وبخلاف‭ ‬ريال،‭ ‬يجد‭ ‬برشلونة‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬لا‭ ‬يحسد‭ ‬عليه،‭ ‬فهو‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اتجاهه‭ ‬لفقدان‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬يقدّم‭ ‬أداء‭ ‬سيئاً‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬به‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.‬

ويعاني‭ ‬برشلونة‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬منافسين‭ ‬أقل‭ ‬شأنا‭ ‬منه،‭ ‬وأفضل‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تفاديه‭ ‬فخ‭ ‬السقوط‭ ‬أمام‭ ‬بارباسترو‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬بفوزه‭ ‬الصعب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬مدرب‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الضيّق‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬قدمنا‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة،‭ ‬لكننا‭ ‬تهنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬خطأ‭ ‬واحد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكلفك‭ ‬اللقب‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدمناه‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أعتقد،‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬أنها‭ ‬مباراة‭ ‬إيجابية‭. ‬لقد‭ ‬عانينا‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬توقعنا‭. ‬هي‭ ‬مباراة‭ ‬بإمكاننا‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬نهز‭ ‬الشباك،‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لذا‭ ‬عانينا‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬ينبغي‮»‬‭.‬

وسيفتقد‭ ‬برشلونة‭ ‬جهود‭ ‬مدافعه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬بسبب‭ ‬تعرّضه‭ ‬لشد‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الركبة‭. ‬وخرج‭ ‬كانسيلو‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

وانضم‭ ‬كانسيلو‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬المعار‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬موسما‭ ‬واحدا‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬تتضمن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬اليافع‭ ‬غافي،‭ ‬والحارس‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭-‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬والظهير‭ ‬ماركوس‭ ‬ألونسو،‭ ‬وأخيرا‭ ‬المدافع‭ ‬إينيغو‭ ‬مارتينيس‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬مجددا‭ ‬للإصابة‭ ‬أمام‭ ‬بارباسترو‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬غاب‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭.‬

ويجد‭ ‬برشلونة‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لتسع‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الاخير‭ ‬يسعى‭ ‬للثأر‭ ‬من‭ ‬‮«‬بلاوغرانا‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمامه‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بهدف‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬للمهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭.‬

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