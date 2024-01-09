عقلية ((الهيمنة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسببت‭ ‬فرصتها‭ ‬الضئيلة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬نهجها‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭.‬

وقالت‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتوقع‭ ‬أحد‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬أنا‭ ‬أو‭ ‬فريقي‭. ‬لقد‭ ‬تقبلت‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬أرينا‭ ‬ستظل‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬لقد‭ ‬فضلت‭ ‬بالفعل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى؛‭ ‬لأن‭ ‬الضغط‭ ‬الناتج‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬الصدارة‭ ‬كان‭ ‬هائلاً‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم‭. ‬حتى‭ ‬بطولة‭ ‬أميركا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬لم‭ ‬أخضها‭ ‬بحرية‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أدركت‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬عليّ‭ ‬تغيير‭ ‬هذه‭ ‬العقلية‭ ‬والنهج‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المقبلة‭ ‬كلاعبة‭ ‬مختلفة‭ ‬لا‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأثبتت‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬نجاحها،‭ ‬وبعد‭ ‬استعادة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بدأت‭ ‬شيفونتيك‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بالفوز‭ ‬بجميع‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬للفرق‭ ‬المختلطة‭ ‬لتساعد‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬فريقها‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬اللاعبة‭ ‬البولندية،‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬بيرث‭ ‬وسيدني،‭ ‬مستعدة‭ ‬للفوز‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بارك،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استمتعت‭ ‬بالراحة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬أمسّ‭ ‬الحاجة‭ ‬لها‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭.‬