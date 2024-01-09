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عقلية ((الهيمنة))

1/9/2024 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعلمت‭ ‬إيغا‭ ‬شيفونتيك‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬بسبب‭ ‬تصدرها‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬وتأمل‭ ‬أن‭ ‬يساعدها‭ ‬تغيير‭ ‬عقليتها‭ ‬في‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬تنس‭ ‬السيدات‭ ‬بدايةً‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اختتمت‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬المملوء‭ ‬بالتحديات‭ ‬بفترة‭ ‬راحة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭. ‬وكانت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البولندية‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬السيدات‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬حققت‭ ‬37‭ ‬انتصاراً‭ ‬متتالياً‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬لصالح‭ ‬لاعبة‭ ‬روسيا‭ ‬البيضاء‭ ‬أرينا‭ ‬سبالينكا‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬المفاجئ‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أميركا‭ ‬المفتوحة‭. ‬ورغم‭ ‬تعرّضها‭ ‬لإصابتين،‭ ‬أنهت‭ ‬شيفونتيك‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بفضل‭ ‬فوزها‭ ‬بأول‭ ‬ألقابها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬تنس‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬أوائل‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتسببت‭ ‬فرصتها‭ ‬الضئيلة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬نهجها‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭.‬

وقالت‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتوقع‭ ‬أحد‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬أنا‭ ‬أو‭ ‬فريقي‭. ‬لقد‭ ‬تقبلت‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬أرينا‭ ‬ستظل‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬لقد‭ ‬فضلت‭ ‬بالفعل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى؛‭ ‬لأن‭ ‬الضغط‭ ‬الناتج‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬الصدارة‭ ‬كان‭ ‬هائلاً‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم‭. ‬حتى‭ ‬بطولة‭ ‬أميركا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬لم‭ ‬أخضها‭ ‬بحرية‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أدركت‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬عليّ‭ ‬تغيير‭ ‬هذه‭ ‬العقلية‭ ‬والنهج‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المقبلة‭ ‬كلاعبة‭ ‬مختلفة‭ ‬لا‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأثبتت‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬نجاحها،‭ ‬وبعد‭ ‬استعادة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بدأت‭ ‬شيفونتيك‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بالفوز‭ ‬بجميع‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬للفرق‭ ‬المختلطة‭ ‬لتساعد‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬فريقها‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬اللاعبة‭ ‬البولندية،‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬بيرث‭ ‬وسيدني،‭ ‬مستعدة‭ ‬للفوز‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بارك،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استمتعت‭ ‬بالراحة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬أمسّ‭ ‬الحاجة‭ ‬لها‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭.‬

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