عقلية ((الهيمنة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعلمت إيغا شيفونتيك كيفية التعامل مع الضغوط التي تتعرض لها بسبب تصدرها التصنيف العالمي، وتأمل أن يساعدها تغيير عقليتها في الهيمنة على تنس السيدات بدايةً من بطولة أستراليا المفتوحة بعد أن اختتمت عام 2023 المملوء بالتحديات بفترة راحة بعد نهاية الموسم. وكانت اللاعبة البولندية البالغة 22 عاماً القوة الدافعة في منافسات السيدات عام 2022 عندما حققت 37 انتصاراً متتالياً قبل أن تخسر صدارة التصنيف العالمي لفترة وجيزة لصالح لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا بعد خروجها المفاجئ من دور الستة عشر في بطولة أميركا المفتوحة. ورغم تعرّضها لإصابتين، أنهت شيفونتيك العام في صدارة التصنيف العالمي للعام الثاني على التوالي بفضل فوزها بأول ألقابها في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في المكسيك أوائل نوفمبر الماضي.
وتسببت فرصتها الضئيلة لاستعادة الصدارة قبل نهاية العام في تغيير نهجها بعد خروجها من نيويورك.
وقالت الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى: «لم يتوقع أحد ذلك، لا أنا أو فريقي. لقد تقبلت حقيقة أن أرينا ستظل في الصدارة. لقد فضلت بالفعل التركيز على أشياء أخرى؛ لأن الضغط الناتج من احتلال الصدارة كان هائلاً بعض الشيء في منتصف الموسم. حتى بطولة أميركا المفتوحة، لم أخضها بحرية كبيرة بسبب ذلك».
وأضافت: «بعد ذلك أدركت أنه يتعين عليّ تغيير هذه العقلية والنهج في البطولات المقبلة كلاعبة مختلفة لا تركز على كل ذلك».
وأثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها، وبعد استعادة المركز الأول بدأت شيفونتيك عام 2024 بالفوز بجميع مبارياتها في الفردي في بطولة كأس الاتحاد للفرق المختلطة لتساعد بولندا في بلوغ النهائي قبل أن يخسر فريقها مباراة الزوجي الحاسمة أمام ألمانيا. ويبدو أن اللاعبة البولندية، الحائزة جائزة أفضل لاعبة في البطولة التي أقيمت في بيرث وسيدني، مستعدة للفوز بأول لقب له في ملبورن بارك، بعد أن استمتعت بالراحة التي كانت في أمسّ الحاجة لها بعيداً عن الموسم.
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