إسماعيل هنية: العدو فشل في تحقيق أي هدف من أهداف الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭)‬‮

‬عن‭ ‬هنية

قوله،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬لعلماء‭ ‬المسلمين،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬ودور‭ ‬الأمة‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خسائر‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬يومياً‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أبطال‭ ‬المقاومة‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬يعلن‭ ‬عنه‭ ‬الاحتلال،‭ ‬والفيديوهات‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬الالتحام‭ ‬هي‭ ‬أيضا‭ ‬قليلة‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الميدان،‭ ‬لأن‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬العمليات‭ ‬يتم‭ ‬تصويرها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬محاولة‭ ‬تهميش‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومحاولات‭ ‬تهويد‭ ‬القدس‭ ‬والأقصى،‭ ‬والسعي‭ ‬لدمج‭ ‬كيان‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأهداف‭ ‬المعلنة‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬واسترداد‭ ‬الأسرى،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التهجير،‭ ‬وأقول‭ ‬لكم‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬رغم‭ ‬التدمير‭ ‬والمجازر‭ ‬قد‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬هنية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬والقدس‭ ‬وفي‭ ‬الشتات،‭ ‬وفي‭ ‬ضمائر‭ ‬الأمة‭ ‬وأحرار‭ ‬العالم،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬القضاء‭ ‬عليها‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬100‭ ‬يوم‭ ‬فشلت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وحليفتها‭ ‬الغربية‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬تحلق‭ ‬فوق‭ ‬غزة،‭ ‬فشلوا‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬أسير‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لخروج‭ ‬الأسرى‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أحياء‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬هي‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬أسرانا‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.

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وأكد‭ ‬هنية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬التهجير‭ ‬سقط‭ ‬بفعل‭ ‬صمود‭ ‬شعبنا‭ ‬وانغراسه‭ ‬في‭ ‬أرضنا،‭ ‬وعندما‭ ‬سمح‭ ‬لهم،‭ ‬دخل‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬العالقين‭ ‬خارجها،‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬ولم‭ ‬يخرج‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬خارجها،‭ ‬والاحتلال‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أهدافه‭ ‬العسكرية،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬واحد،‭ ‬وهو‭ ‬كشف‭ ‬وجهه‭ ‬الدموي‭ ‬القاتل‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬ارتكابه‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المجازر‮»‬‭. ‬

وأردف‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كارثي‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تحمله‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬معنى‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬مطلقاً‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الجهاد‭ ‬بالمال،‭ ‬والتبرع‭ ‬لدعم‭ ‬أهل‭ ‬غزة،‭ ‬ومقاومة‭ ‬غزة،‭ ‬وجدد‭ ‬الدعوة،‭ ‬لدعم‭ ‬صمود‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬العزة،‭ ‬بكافة‭ ‬الوسائل‭ ‬والطرق،‭ ‬وكل‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬هنية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الأمة‭ ‬وعلمائها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬دعم‭ ‬المقاومة،‭ ‬ونرى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تصب‭ ‬السلاح‭ ‬إلى‭ ‬الاحتلال‭ ‬عبر‭ ‬جسور‭ ‬جوية‭ ‬وحاملات‭ ‬طائرات،‭ ‬وآن‭ ‬الأوان‭ ‬لدعم‭ ‬المقاومة‭ ‬بالسلاح،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬معركة‭ ‬الأقصى،‭ ‬وليست‭ ‬معركة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحده‮»‬‭.‬