((بيون كونكت)) تشارك في احتفالات الهيئة القومية للبريد المصري بمناسبة عيد البريد المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت شركة
Beyon
Connect ، إحدى شركات
Beyon ، في احتفالات عيد البريد المصري، بحضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، للاحتفال بهذه المناسبة السنوية التي تصادف تاريخ 2 يناير من كل عام.
أعلنت شركة Beyon Connect سابقًا توقيعها على اتفاقيه مشروع مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصري لإطلاق منصة البريد الرقمي المسجل «بريدي»، وذلك لتطوير حلول صناديق البريد الرقمية في مصر.
وخلال الحفل، أشاد البريد المصري بالدور الذي تلعبه شركة Beyon Connect في تعزيز الخدمات البريدية في مصر، كما تم إعلان موعد إطلاق خدمة «بريدي» في الأشهر القادمة.
وفي حديث بهذه المناسبة، أوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري يخضع حاليًا لعملية تطوير كبيرة على كل المستويات، بما في ذلك تحديث وتعزيز جميع الخدمات.
وأكد أن إطلاق منصة «بريدي» يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري نحو تطبيق التحول الرقمي واستحداث خدمات جديدة رقمية ومؤمنة تلبي احتياجات المواطنين، موضحًا أن هذه الخدمة تقدم حلولاً وخدمات مبتكرة لصناديق البريد الرقمية بالتعاون مع شركة Beyon Connect البحرينية الرائدة في تقديم التقنيات المتقدمة، والتي تستخدم أفضل الوسائل التكنولوجية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة بطريقة أسهل وأسرع وأكثر استدامة وأمانًا.
وأشار الدكتور فاروق إلى أنه تم إجراء كافة اختبارات منظومة البريد الالكتروني المسجل والخزينة الرقمية الآمنة بنجاح، ومن المتوقع إطلاق المنصة رسميًا في النصف الأول من عام 2024.
وقال كريستيان راسموسن، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect : يسرنا أن تكون شركة Beyon Connect جزءًا من رحلة البريد المصري نحو التحول الرقمي. ستتيح هذه الشراكة الإستراتيجية توفير منصة بريدية متقدمة توفر تجربة مستخدم آمنة وفريدة من نوعها، إلى جانب كونها تتوافق مع أعلى المعايير التقنية المتاحة في السوق المصري وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في إطار رقمي أكثر أمانًا.
وتابع قائلًا: «نحن نقدر بشكل كبير دعم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، للتجهيز لإطلاق هذه الخدمة واعتماد النهج المبتكر في البريد المصري، وذلك عبر تبني استراتيجيات رقمية مبتكرة لتحويل الخدمات البريدية التقليدية. كما نتطلع إلى رؤية الإطلاق الرسمي لمنصة «بريدي» للمواطنين المصريين قريبًا».
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