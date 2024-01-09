((بيون كونكت)) تشارك في احتفالات الهيئة القومية للبريد المصري بمناسبة عيد البريد المصري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BeyonConnectBeyon

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬سابقًا‭ ‬توقيعها‭ ‬على‭ ‬اتفاقيه‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬القومية‭ ‬للبريد‭ ‬المصري‭ ‬لإطلاق‭ ‬منصة‭ ‬البريد‭ ‬الرقمي‭ ‬المسجل‭ ‬‮«‬بريدي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬حلول‭ ‬صناديق‭ ‬البريد‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬أشاد‭ ‬البريد‭ ‬المصري‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬موعد‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬بريدي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬شريف‭ ‬فاروق،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬القومية‭ ‬للبريد،‭ ‬أن‭ ‬البريد‭ ‬المصري‭ ‬يخضع‭ ‬حاليًا‭ ‬لعملية‭ ‬تطوير‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحديث‭ ‬وتعزيز‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بريدي‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إستراتيجية‭ ‬البريد‭ ‬المصري‭ ‬نحو‭ ‬تطبيق‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬واستحداث‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬رقمية‭ ‬ومؤمنة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تقدم‭ ‬حلولاً‭ ‬وخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬لصناديق‭ ‬البريد‭ ‬الرقمية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬والتي‭ ‬تستخدم‭ ‬أفضل‭ ‬الوسائل‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬بطريقة‭ ‬أسهل‭ ‬وأسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وأمانًا‭. ‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬فاروق‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬كافة‭ ‬اختبارات‭ ‬منظومة‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬المسجل‭ ‬والخزينة‭ ‬الرقمية‭ ‬الآمنة‭ ‬بنجاح،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬رسميًا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬كريستيان‭ ‬راسموسن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭: ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬البريد‭ ‬المصري‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭. ‬ستتيح‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬بريدية‭ ‬متقدمة‭ ‬توفر‭ ‬تجربة‭ ‬مستخدم‭ ‬آمنة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬التقنية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المصري‭ ‬وذلك‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رقمي‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نقدر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬دعم‭ ‬الدكتور‭ ‬عمرو‭ ‬طلعت،‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬المصري،‭ ‬والدكتور‭ ‬شريف‭ ‬فاروق،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الهيئة‭ ‬القومية‭ ‬للبريد،‭ ‬للتجهيز‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬واعتماد‭ ‬النهج‭ ‬المبتكر‭ ‬في‭ ‬البريد‭ ‬المصري،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬استراتيجيات‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتحويل‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية‭ ‬التقليدية‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬لمنصة‭ ‬‮«‬بريدي‮»‬‭ ‬للمواطنين‭ ‬المصريين‭ ‬قريبًا‮»‬‭.‬