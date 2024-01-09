((رجال الأعمال)) تبحث مع السفير الصيني تعزيز الروابط الاقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية مع ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين بحضور السيد عبدالحكيم الشمري نائب رئيس الجمعية والسيد مازن الشهابي الأمين المالي للجمعية لبحث سبل تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وأشاد بن هندي في مستهل اللقاء بالعلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص جمعية رجال الأعمال البحرينية على تنمية التعاون مع قطاع الأعمال في الصين في مختلف المجالات من أجل تنمية التجارة البينية بين الجانبين.
وأكد بن هندي ضرورة العمل على خلق المزيد من البرامج والفعاليات الاقتصادية عبر تبادل الزيارات بين الوفود التجارية من أجل زيادة حجم التجارة البينية ومضاعفة الاستثمارات المشتركة، مشيدًا بما تشهده العلاقات التجارية بين الجانبين من تطور ونمو في السنوات الأخيرة والحرص المتبادل من الطرفين على توطيد الروابط الاقتصادية والمضي بها إلى آفاق جديدة حيث تعتبر جمهورية الصين الشعبية من أكبر الشركاء التجاريين لمملكة البحرين.
من جهته ثمن السفير ني روتشي على دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، معربًا عن استعداده لتقديم مختلف التسهيلات الممكنة من أجل زيادة التبادل التجاري ورفع مستويات التعاون بين البلدين الصديقين بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى أعلى المستويات، مؤكدًا حرصه واهتمامه لتطوير مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين والدفع بها نحو آفاق جديدة بما يحقق الأهداف المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
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