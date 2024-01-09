((رجال الأعمال)) تبحث مع السفير الصيني تعزيز الروابط الاقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬بين‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمضي‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬ثمن‭ ‬السفير‭ ‬ني‭ ‬روتشي‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬لتقديم‭ ‬مختلف‭ ‬التسهيلات‭ ‬الممكنة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرصه‭ ‬واهتمامه‭ ‬لتطوير‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعكس‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬