شراكة استراتيجية مثمرة بين الكوهجي الخيرية والمبرة الخليفية لتمكين الشباب

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬طلبة‭ ‬برنامج‭ ‬إثراء‭ ‬الشباب‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬تنفذه‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ ‬بشراكة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مبرة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬منح‭ ‬الشباب‭ ‬خبرة‭ ‬تعليمية‭ ‬وعملية‭ ‬وفرصاً‭ ‬شيقة‭ ‬لاكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل،‭ ‬وكذلك‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬والعقبات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العملية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬البدنية‭ ‬والذهنية‭ ‬المبتكرة‭.‬

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