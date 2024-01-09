شراكة استراتيجية مثمرة بين الكوهجي الخيرية والمبرة الخليفية لتمكين الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالغفار الكوهجي رئيس مجلس أمناء مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية أن المبرة تسعى إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بتمكين الشباب، وتشجيع الأفكار الخلاقة، لتوسيع نطاق مشاركتهم في خدمة القضايا الإنمائية، والارتقاء بخدمات رعايتهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم بما يمكنهم من التعامل مع مسـتجدات العصر وتحدياته بكفاءة وفاعـلية، وتحسين السـياسات المستخدمة في تطـوير قـدراتهم الكامنـة لمساندة الجهود الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع التوجهات الملكية السامية للقيادة الرشيدة ورؤيتها في النهوض بالمملكة.
جاء ذلك خلال حفل تخريج طلبة برنامج إثراء الشباب لهذا العام، والذي تنفذه مؤسسة المبرة الخليفية بشراكة إستراتيجية مع مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية، وذلك بهدف منح الشباب خبرة تعليمية وعملية وفرصاً شيقة لاكتساب المهارات اللازمة نحو مستقبل أفضل، وكذلك التغلب على مختلف التحديات والعقبات التي قد يواجهونها في حياتهم العملية، وتعزيز قدراتهم من خلال حزمة من الأنشطة البدنية والذهنية المبتكرة.
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