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شراكة استراتيجية مثمرة بين الكوهجي الخيرية والمبرة الخليفية لتمكين الشباب

1/9/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مبرة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬أن‭ ‬المبرة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأفكار‭ ‬الخلاقة،‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الإنمائية،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬رعايتهم‭ ‬وتنمية‭ ‬معارفهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬بما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مسـتجدات‭ ‬العصر‭ ‬وتحدياته‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفاعـلية،‭ ‬وتحسين‭ ‬السـياسات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تطـوير‭ ‬قـدراتهم‭ ‬الكامنـة‭ ‬لمساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ورؤيتها‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالمملكة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬طلبة‭ ‬برنامج‭ ‬إثراء‭ ‬الشباب‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬تنفذه‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ ‬بشراكة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مبرة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬منح‭ ‬الشباب‭ ‬خبرة‭ ‬تعليمية‭ ‬وعملية‭ ‬وفرصاً‭ ‬شيقة‭ ‬لاكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل،‭ ‬وكذلك‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬والعقبات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العملية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬البدنية‭ ‬والذهنية‭ ‬المبتكرة‭.‬

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