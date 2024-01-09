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منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يختتم أعماله بمشاركة 40 متحدثا عالمياً

1/9/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور وزير النفط والبيئة ونخبة من قادة الأعمال والمهتمين بدعم العمل المناخي

البحرين مؤهلة للريادة في مجال تحقيق الحياد الكربوني

المنتدى يعتبر منصة إقليمية لتعزيز التعاون نحو مستقبل منخفض الكربون


اختتم‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬أمس،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يومي‭ ‬8‭ ‬و9‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستدامة‭. ‬وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬استمرار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬عليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية،‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭.‬‮

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئية‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬وبما‭ ‬تضمنته‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬وموضوعات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وتحفز‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والأفكار‭ ‬المستدامة،‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬وتسرع‭ ‬هدف‭ ‬الوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬داعياً‭ ‬المشاركين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬والتحول‭ ‬الاقتصادي‭.‬‮

منصة‭ ‬إقليمية

وقال‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمنتدى‭ ‬وشركة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬عملية‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إنّ‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬يعتبر‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والتعاون،‭ ‬ودفع‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون‭.‬‮

وأضاف‭ ‬‮«‬بأننا‭ ‬نشهد‭ ‬بداية‭ ‬عصر‭ ‬تحولي‭ ‬تدفعه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الخضراء‭ ‬والابتكار،‭ ‬مما‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬نظامي‭ ‬سيمتد‭ ‬لعقود،‭ ‬وأن‭ ‬التزام‭ ‬منطقتنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬والذي‭ ‬يظهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطموح‭ ‬السيادي،‭ ‬والمشاركة‭ ‬القوية‭ ‬للقطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام،‭ ‬واعتماد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتنقل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬والمالي،‭ ‬شكل‭ ‬إرث‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التغيير‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬‮

بدورها‭ ‬أعربت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس،‭ ‬المنظم‭ ‬والمؤسس‭ ‬للمنتدى‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بنجاح‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬بالشكر‭ ‬لجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬وقيادتهم‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي،‭ ‬وأعربت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬لنخبة‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتحدثين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬‮

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬سيتم‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬والحوار‭ ‬وبناء‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمستقبل‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون‭.‬‮

أهم‭ ‬الحلول‭ ‬

وتقول‭ ‬زيبا‭ ‬عسكر‭ (‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحللين‭ ‬الماليين‭ ‬البحرينية‭) ‬احدى‭ ‬المتحدثين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭: ‬من‭ ‬اهم‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تداولتها‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬المدن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المبادرات‭ ‬الخضراء،‭ ‬والمبادرات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ناحية‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬كما‭
‬تلعب‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخطيط‭ ‬للمشاريع،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬يمكن‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬مصادر‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ويقللون‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬للمباني،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬كيفية‭ ‬بناء‭
‬المناطق‭ ‬الخضراء،‭ ‬والاسطح‭ ‬الخضراء،‭ ‬التنقل‭ ‬الاخضر،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭
‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬الحلول‭ ‬خفض‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنتج،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتصميم‭ ‬المدن،‭ ‬ووضع‭ ‬لهم‭ ‬التظليل‭ ‬للمشي،‭ ‬وتوفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمة‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬كما‭ ‬ان‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يمثل‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬والبحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ملتزم‭ ‬بالحياد‭ ‬الصفري،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬ننفذ‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ (‬انفراكورب‭) ‬ماجد‭ ‬الخان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورين‭ ‬برعاية‭ ‬الحدث‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤهلة‭ ‬للريادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬ولتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالحياد‭ ‬الصفري‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬تضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬تفاعلية‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬متحدثاً‭ ‬خبيراً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬متحدثون‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأستراليا‭ ‬والبرازيل‭ ‬والهند‭.‬‮
‬وغطت‭ ‬الجلسات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الحاسمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون‭ ‬الضروري‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ونتائج‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬كوب‭ ‬28‭)‬،‭ ‬والآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬ومتطلبات‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وانتقال‭ ‬الطاقة‭ ‬ونمو‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والمدن‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وسلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬المرنة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬والأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركات‭ ‬عبر‭ ‬القطاعات‭.‬‮

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