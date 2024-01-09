منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يختتم أعماله بمشاركة 40 متحدثا عالمياً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

البحرين مؤهلة للريادة في مجال تحقيق الحياد الكربوني

المنتدى يعتبر منصة إقليمية لتعزيز التعاون نحو مستقبل منخفض الكربون







اختتم‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬أمس،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يومي‭ ‬8‭ ‬و9‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستدامة‭. ‬وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬استمرار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬عليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية،‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭.‬‮

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وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئية‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬وبما‭ ‬تضمنته‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬وموضوعات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وتحفز‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والأفكار‭ ‬المستدامة،‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬وتسرع‭ ‬هدف‭ ‬الوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬داعياً‭ ‬المشاركين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬والتحول‭ ‬الاقتصادي‭.‬‮

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منصة‭ ‬إقليمية

وقال‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمنتدى‭ ‬وشركة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬عملية‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إنّ‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬يعتبر‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والتعاون،‭ ‬ودفع‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬‮«‬بأننا‭ ‬نشهد‭ ‬بداية‭ ‬عصر‭ ‬تحولي‭ ‬تدفعه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الخضراء‭ ‬والابتكار،‭ ‬مما‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬نظامي‭ ‬سيمتد‭ ‬لعقود،‭ ‬وأن‭ ‬التزام‭ ‬منطقتنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬والذي‭ ‬يظهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطموح‭ ‬السيادي،‭ ‬والمشاركة‭ ‬القوية‭ ‬للقطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام،‭ ‬واعتماد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتنقل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬والمالي،‭ ‬شكل‭ ‬إرث‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التغيير‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬‮

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بدورها‭ ‬أعربت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس،‭ ‬المنظم‭ ‬والمؤسس‭ ‬للمنتدى‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بنجاح‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬بالشكر‭ ‬لجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬وقيادتهم‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي،‭ ‬وأعربت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬لنخبة‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتحدثين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬‮

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وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬سيتم‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬والحوار‭ ‬وبناء‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمستقبل‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون‭.‬‮

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أهم‭ ‬الحلول‭ ‬

وتقول‭ ‬زيبا‭ ‬عسكر‭ (‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحللين‭ ‬الماليين‭ ‬البحرينية‭) ‬احدى‭ ‬المتحدثين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭: ‬من‭ ‬اهم‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تداولتها‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬المدن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المبادرات‭ ‬الخضراء،‭ ‬والمبادرات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ناحية‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬كما‭

‬تلعب‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخطيط‭ ‬للمشاريع،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬يمكن‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬مصادر‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ويقللون‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬للمباني،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬كيفية‭ ‬بناء‭

‬المناطق‭ ‬الخضراء،‭ ‬والاسطح‭ ‬الخضراء،‭ ‬التنقل‭ ‬الاخضر،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭

‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬الحلول‭ ‬خفض‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنتج،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتصميم‭ ‬المدن،‭ ‬ووضع‭ ‬لهم‭ ‬التظليل‭ ‬للمشي،‭ ‬وتوفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمة‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬كما‭ ‬ان‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يمثل‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬والبحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ملتزم‭ ‬بالحياد‭ ‬الصفري،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬ننفذ‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ (‬انفراكورب‭) ‬ماجد‭ ‬الخان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورين‭ ‬برعاية‭ ‬الحدث‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤهلة‭ ‬للريادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬ولتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالحياد‭ ‬الصفري‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬تضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬تفاعلية‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬متحدثاً‭ ‬خبيراً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬متحدثون‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأستراليا‭ ‬والبرازيل‭ ‬والهند‭.‬‮

‬وغطت‭ ‬الجلسات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الحاسمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون‭ ‬الضروري‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ونتائج‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬كوب‭ ‬28‭)‬،‭ ‬والآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬ومتطلبات‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وانتقال‭ ‬الطاقة‭ ‬ونمو‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والمدن‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وسلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬المرنة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬والأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركات‭ ‬عبر‭ ‬القطاعات‭.‬‮

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