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باكو.. جوهرة مدن وسط أوروبا:تتميز بمراكزها السياحية والثقافية والترفيهية والساحلية

1/9/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الفورسيزونز باكو..
تحفة معمارية على واجهة بحر قزوين

اختيار مدينة باكو لمؤتمر «كوب 29»

اختيار الفورسيزونز أفضل وجهة فندقية هذا العام

برامج وترتيبات سياحية خاصة للخليجيين

في‭ ‬لقاء‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الفورسيزونز‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬محمود‭ ‬القيعي‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬الفندق‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬الفورسيزونز‭ ‬افتُتح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬ويعتبر‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الفنادق‭ ‬5‭ ‬نجوم‭ ‬ويقدم‭ ‬خدمات‭ ‬راقية‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬ريتشموند‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬بنت‭ ‬الفندق‭ ‬كمعلم‭ ‬للتراث‭ ‬الفرنسي‭ ‬القديم،‭ ‬ويتميز‭ ‬الفندق‭ ‬بواجهة‭ ‬زجاجية‭ ‬متلألئة‭ ‬تعكس‭ ‬الضوء؛‭ ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬مظهرا‭ ‬عصريا‭ ‬مميزا‭ ‬بتصميم‭ ‬مبتكر‭ ‬صديق‭ ‬للبيئة،‭ ‬وأضاف‭ ‬القيعي‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬الفندق‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية‭ ‬للجذب؛‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬والدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬خلف‭ ‬الفندق‭ ‬مباشرة‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬التاريخية‭ ‬القديمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مصنع‭ ‬السجاد‭ ‬الذي‭ ‬اشتهرت‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬سنة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬التقاليد‭ ‬المتميزة‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬باكو‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الفورسيزونز‭ ‬يقدم‭ ‬الفعاليات‭ ‬بشكل‭ ‬متميز،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬يضم‭ ‬171‭ ‬غرفة‭ ‬رئيسية‭ ‬و50‭ ‬جناحا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المطاعم‭ ‬المميزة‭ ‬وخاصة‭ ‬مطهم‭ ‬لوبيتيت‭ ‬شيف‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬التاسع،‭ ‬والمطعم‭ ‬محجوز‭ ‬معظم‭ ‬الأوقات،‭ ‬ويجب‭ ‬تأكيد‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬بسبب‭ ‬التميز‭ ‬وعرض‭ ‬الطبخ‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬أمام‭ ‬الزبائن‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭. ‬وحقيقة‭ ‬إنها‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ونالت‭ ‬استحسان‭ ‬الجميع‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬مطعم‭ ‬زعفرانو‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬المحببة‭ ‬للأكلات‭ ‬والمطبخ‭ ‬المشهي‭ ‬واللذيذ،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الأكلات‭ ‬الآذرية‭ ‬التقليدية‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬أسبوع،‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬مركز‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والمساج‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬ويسمى‭ ‬جالا‭ ‬مع‭ ‬زيوت‭ ‬خاصة‭ ‬ورائحة‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬الحضارة‭ ‬القديمة‭. ‬وقال‭ ‬القيعي‭: ‬نعمل‭ ‬برامج‭ ‬للسياح‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬4‭ ‬أو‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬إقامتهم‭ ‬معنا‭ ‬وخاصة‭ ‬لزبائن‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والدول‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬ترتيبات‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأردف‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬قد‭ ‬حاز‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فندق‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬ترافلز‭. ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬أصبحنا‭ ‬أفضل‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القوقاز،‭ ‬وسوف‭ ‬يُعلن‭ ‬ذلك‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬الحالي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬دعوة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬94‭ ‬وكالة‭ ‬سفر‭ ‬وسياحة‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬وروسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬ببرنامج‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬ترويج‭ ‬المدينة‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬كبير‭ ‬وانبهارهم‭ ‬مما‭ ‬اكتشفوه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬سياحي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭. ‬والخبر‭ ‬السار‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬اختارت‭ ‬باكو‭ ‬لتنظيم‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬29‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬كهذا‭ ‬والذي‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬أعضائه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬عضو‭ ‬مشارك‭ ‬للحضور،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عائلاتهم،‭ ‬الذين‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سوف‭ ‬يكونون‭ ‬موجودين‭ ‬معهم‭ ‬أثناء‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬29‮»‬‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬تطوير‭ ‬مهمة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬ولولا‭ ‬جهود‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬لما‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حفلات‭ ‬الزواج‭ ‬فإننا‭ ‬استقدمنا‭ ‬الأعراس‭ ‬الهندية‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬شهري‭ ‬فبراير‭ ‬وأبريل،‭ ‬وقد‭ ‬طالبت‭ ‬عائلة‭ ‬العروس‭ ‬بإغلاق‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الحديقة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬الفندق‭ ‬بحيث‭ ‬يدخل‭ ‬العروسان‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬البوابة‭.‬

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬بأن‭ ‬الشعب‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬يتكلم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬وهناك‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬عبر‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬والعربية‭ ‬للطيران‭ ‬عبر‭ ‬الشارقة‭ ‬وأبوظبي،‭ ‬والمطبخ‭ ‬التركي‭ ‬شبيه‭ ‬بالأكل‭ ‬العربي،‭ ‬فنرحب‭ ‬بكم‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬باكو‭.‬

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