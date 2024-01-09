باكو.. جوهرة مدن وسط أوروبا:تتميز بمراكزها السياحية والثقافية والترفيهية والساحلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الفورسيزونز باكو..
تحفة معمارية على واجهة بحر قزوين
اختيار مدينة باكو لمؤتمر «كوب 29»
اختيار الفورسيزونز أفضل وجهة فندقية هذا العام
برامج وترتيبات سياحية خاصة للخليجيين
في لقاء خاص لـ«أخبار الخليج» مع مدير عام الفورسيزونز في باكو محمود القيعي الذي تولى إدارة هذا الفندق المتميز من شهر يوليو الماضي، قال أن الفورسيزونز افتُتح في عام 2012، ويعتبر من أوائل الفنادق 5 نجوم ويقدم خدمات راقية منذ قرابة عشر سنوات، ومن المعروف أن الشركة الإنجليزية ريتشموند هي التي بنت الفندق كمعلم للتراث الفرنسي القديم، ويتميز الفندق بواجهة زجاجية متلألئة تعكس الضوء؛ ما يمنحه مظهرا عصريا مميزا بتصميم مبتكر صديق للبيئة، وأضاف القيعي أن موقع الفندق من أجمل المناطق السياحية للجذب؛ إذ إن القصر الرئاسي والدوائر الحكومية خلف الفندق مباشرة وعلى بعد خطوات من المدينة التاريخية القديمة، وكذلك على مسافة قريبة من مصنع السجاد الذي اشتهرت به منذ 5 آلاف سنة، وهو من التقاليد المتميزة المعروفة في باكو.
وقال إن الفورسيزونز يقدم الفعاليات بشكل متميز، كما أن الفندق يضم 171 غرفة رئيسية و50 جناحا، بالإضافة إلى المطاعم المميزة وخاصة مطهم لوبيتيت شيف في الطابق التاسع، والمطعم محجوز معظم الأوقات، ويجب تأكيد الحجز المسبق بسبب التميز وعرض الطبخ على الطاولة أمام الزبائن كل على حدة. وحقيقة إنها تجربة فريدة من نوعها ونالت استحسان الجميع.
وذكر أن مطعم زعفرانو أيضا من المطاعم المحببة للأكلات والمطبخ المشهي واللذيذ، كما يتم تقديم الأكلات الآذرية التقليدية مع نهاية كل أسبوع، ليس هذا فحسب، بل هناك مركز اللياقة البدنية والمساج الأذربيجاني ويسمى جالا مع زيوت خاصة ورائحة عطرة من الحضارة القديمة. وقال القيعي: نعمل برامج للسياح مدة 3 أو 4 أو 5 أيام أثناء فترة إقامتهم معنا وخاصة لزبائن الشرق الأوسط والدول الخليجية مع ترتيبات خاصة مع خبراء في هذا المجال.
وأردف أن الفندق قد حاز جائزة أفضل فندق جديد في أوروبا من مجلة ترافلز. كما أننا أصبحنا أفضل فندق في منطقة القوقاز، وسوف يُعلن ذلك رسميا في تاريخ 16 من شهر يناير الحالي، كما أن تعاوننا مع هيئة السياحة بشكل مستمر أسفر عن دعوة أكثر من 94 وكالة سفر وسياحة من الهند وروسيا وبيلاروس ببرنامج مدة 3 أيام الذي أسفر عن ترويج المدينة بشكل إيجابي كبير وانبهارهم مما اكتشفوه من تقدم سياحي كبير في أذربيجان. والخبر السار أن المنظمة اختارت باكو لتنظيم «كوب 29»، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير للدولة في مؤتمر كهذا والذي يفوق عدد أعضائه أكثر من 80 ألف عضو مشارك للحضور، فضلا عن عائلاتهم، الذين بالتأكيد سوف يكونون موجودين معهم أثناء «كوب 29» في باكو ويزيد من الطاقة الاستيعابية في مراحل تطوير مهمة لعام 2024. ولولا جهود رئاسة الجمهورية لما تمكنا من أن نضع هذه المدينة على خارطة السياحة العالمية. أما بالنسبة إلى حفلات الزواج فإننا استقدمنا الأعراس الهندية مدة 3 أيام في شهري فبراير وأبريل، وقد طالبت عائلة العروس بإغلاق الشارع الرئيسي من ناحية الحديقة المطلة على الفندق بحيث يدخل العروسان عبر هذه البوابة.
واختتم حديثه بأن الشعب الأذربيجاني يتكلم اللغة العربية، وهناك رحلات مباشرة من الخليج العربي عبر طيران الخليج والعربية للطيران عبر الشارقة وأبوظبي، والمطبخ التركي شبيه بالأكل العربي، فنرحب بكم على ضفاف واحد من أكبر الفنادق في باكو.
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