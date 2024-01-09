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بلينكن يحضّ إسرائيل على حماية المدنيين مع تواصل القصف على غزة

1/9/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إسماعيل هنية يدعو الدول الإسلامية إلى «دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح»

تل‭ ‬أبيب‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬حضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬إلحاق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأذى‭ ‬بالمدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬المقاومة‭ ‬بالسلاح‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أمام‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬لعلماء‭ ‬المسلمين‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الأمة‭ ‬وعلمائها‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬دعم‭ ‬المقاومة،‭ ‬ونرى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تصب‭ ‬السلاح‭ ‬إلى‭ ‬الاحتلال‭ ‬عبر‭ ‬جسور‭ ‬جوية‭ ‬وحاملات‭ ‬طائرات،‭ ‬وآن‭ ‬الأوان‭ ‬لدعم‭ ‬المقاومة‭ ‬بالسلاح،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬معركة‭ ‬الأقصى،‭ ‬وليست‭ ‬معركة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحده‮»‬‭.

ودانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قيام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بـ«دهس‮»‬‭ ‬جثمان‭ ‬شاب‭ ‬بعد‭ ‬قتله‭ ‬واثنين‭ ‬آخرين‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬بشمال‭ ‬الضفة،‭ ‬بعد‭ ‬تداول‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬تظهر‭ ‬قيام‭ ‬عربة‭ ‬عسكرية‭ ‬بدوس‭ ‬جثة‭ ‬أحدهم‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أعلنت‭ ‬الإثنين‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬بنيران‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وأعلنت‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدورها‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬وجرح‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬لتوقيف‭ ‬‮«‬إرهابي‭ ‬مطلوب‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬المدينة‭.‬

ووصل‭ ‬بلينكن‭ ‬الذي‭ ‬تقدّم‭ ‬بلاده‭ ‬أكبر‭ ‬دعم‭ ‬سياسي‭ ‬وعسكري‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬الى‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحؤول‭ ‬دون‭ ‬اشتعال‭ ‬المنطقة‭ ‬نتيجة‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وخلال‭ ‬لقائه‭ ‬نتانياهو،‭ ‬أكد‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬أهمية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تتجنب‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬ألفا‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬جدّد‭ ‬دعمنا‭ ‬لحقّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬تكرار‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تجنب‭ ‬إلحاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأذى‭ ‬بالمدنيين‭ ‬وحماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

والتقى‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬الرئيس‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوج‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬ونظيره‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭. ‬له‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬الحرب‭ ‬وأحد‭ ‬أبرز‭ ‬وجوه‭ ‬المعارضة‭ ‬والعضو‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الحرب‭ ‬بيني‭ ‬جانتس،‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬

وأكد‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬حقيقية‮»‬‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬كاتس‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فعلا‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬لاندماج‭ (‬إسرائيل‭) ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتخطى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الصعبة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬بلينكن‭ ‬أكد‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬علّقت‭ ‬مفاوضات‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬واضح‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭... ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬سيتطلب‭ ‬وقف‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬كما‭ ‬يتطلب‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬مسار‭ ‬عملي‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬إنشاء‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬بلينكن‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ستعمل‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإرساء‭ ‬الاستقرار‭ ‬فيه‭. ‬وشملت‭ ‬زيارته‭ ‬أيضا‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬والأردن‭ ‬وتركيا‭ ‬واليونان‭.‬

ومع‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬وإسرائيل‭ ‬شهرها‭ ‬الرابع‭ ‬متسبّبة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والدمار‭ ‬وبأزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬متعاظمة،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬تشمل‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬أكثر‭ ‬استهدافا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجنوبه‭. ‬وواصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬المكثف‭.‬

وأفاد‭ ‬صحافيون‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬طال‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬مدينتي‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ورفح‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬انه‭ ‬شنّ‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬موسعة‭ ‬تشمل‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬40‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬دانيال‭ ‬هاجاري‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬تتضمن‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وعدد‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬خفض‭ ‬عديد‭ ‬القوات‭ ‬المنتشرة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يناير‭.‬

وصرح‭ ‬هاغاري‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الاثنين‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬‮«‬ستقوم‭ ‬بعملياتها‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعدا‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ (...) ‬لتعميق‭ ‬إنجازاتنا‮»‬‭.
‬وأضاف‭ ‬‮«‬نركّز‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المخيمات،‭ ‬وعلى‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬عمليات‭ ‬معقدة‭ ‬مع‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬والجنوب‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المعارك‭ ‬ستستمر‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

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